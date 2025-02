ONLYOFFICE für Mac: Kostenloses Office-Paket jetzt mit iWork kompatibel

Die kostenlose Office-Alternative ONLYOFFICE hat ein Update für macOS erhalten. Version 8.3 bringt eine Reihe neuer Funktionen mit sich, die vor allem die Bearbeitung von Dokumenten, Tabellen und Präsentationen erweitern sollen.

Jetzt mit iWork kompatibel

Eine der größten Änderungen des Open-Source-Projektes betrifft die unterstützten Dateiformate: Künftig lassen sich auch Apple Pages-, Numbers- und Keynote-Dateien öffnen. Damit erweitert ONLYOFFICE den Funktionsumfang für Nutzer, die mit Apples iWork arbeiten oder Dokumente zwischen verschiedenen Plattformen austauschen müssen.

Zusätzlich führt das Update neue Möglichkeiten zur Bildbearbeitung ein. Bilder können nun in ihrer Transparenz angepasst werden, zudem gibt es eine Option, um zuvor vorgenommene Bildzuschnitte zurückzusetzen. Auch die Bearbeitung von Formen wurde erweitert: Nutzer können logische Operationen durchführen, um Formen zusammenzufügen oder voneinander abzuziehen.

Textverarbeitung und Tabellenkalkulation

Die Textverarbeitung des Programms unterstützt nun die Bearbeitung geschützter Dokumente, wobei lediglich die für den Nutzer freigegebenen Werkzeuge aktiviert werden. Eine weitere Neuerung ist die Möglichkeit, den Haupttextfluss eines Absatzes anzupassen. Zudem ist jetzt der Vergleich von Dokumenten auf Zeichenebene möglich, was vor allem beim Zusammenführen von Änderungen hilfreich sein kann.

In der Tabellenkalkulation können Nutzer nun Elemente in Pivot-Tabellen erstellen. Eine weitere Funktion erleichtert die automatische Erkennung von Trennzeichen beim Import von CSV-Dateien. Zudem gibt es in den erweiterten Einstellungen eine Option, um die Standardrichtung neuer Tabellenblätter festzulegen.

Präsentationen und PDF-Bearbeitung

Der Präsentationseditor hat ebenfalls einige Änderungen erfahren. Werkzeuge für Designs, Farben und Foliengrößen sind in einen eigenen Bereich verschoben worden. Zudem wurde eine Option hinzugefügt, mit der sich während einer Präsentation direkt auf den Folien zeichnen lässt.

Für die Bearbeitung von PDF-Dateien bringt das Update ebenfalls neue Funktionen. So wurden die Möglichkeiten zur Texterkennung verbessert und neue Kommentarfunktionen wie Stempel-Anmerkungen und verschiedene Hervorhebungsoptionen integriert. Nutzer haben nun zudem die Möglichkeit, mehrere Seiten gleichzeitig auszuwählen und zu bearbeiten.

Mit diesen Änderungen baut ONLYOFFICE sein Angebot für Mac-Nutzer weiter aus. Die kostenfreie Anwendung ist auch für iPad- und iPhone-Anwender erhältlich und als umfangreiche Office-Alternative durchaus zu empfehlen. ifun.de berichtete:

Die neuen Funktionen im Video