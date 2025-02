Apple Music: Mitschnitt der Super-Bowl-Halbzeitshow verfügbar

Die Halbzeitshow des Super Bowls gilt als eines der spektakulärsten Bühnenevents des Jahres. Apples Musik-Streaming-Dienst Apple Music sicherte sich 2022 die Exklusivrechte für die Präsentation der Show und soll Berichten zufolge jährlich rund 50 Millionen US-Dollar dafür zahlen.

Neben der eigentlichen Performance werden in der Regel auch zusätzliche Inhalte wie Dokumentationen oder exklusive Einblicke hinter die Kulissen produziert, um die mediale Reichweite weiter zu vergrößern. In diesem Jahr stand Kendrick Lamar im Mittelpunkt der Show – ein Auftritt, der auch über das Sportevent hinaus für Diskussionen sorgte.

Super Bowl-Auftritt von Kendrick Lamar

Lamar nutzte die große Bühne, um seine musikalische Auseinandersetzung mit dem kanadischen Rapper Drake weiter zu betonen. Sein Song „Not Like Us“ gilt als sogenannter „Diss-Track“ und erreichte eine enorme Popularität.

Der Song dominierte die Charts und wurde im vergangenen Jahr zu einem prägenden Hit, wir empfehlen euch diesbezüglich die Podcast-Episode The Story of ‘Not Like Us‘ des von der New York Times angebotenen Podcasts The Daily.

Besonders brisant sind Andeutungen im Song, Drake habe unangemessene Kontakte zu Minderjährigen, eine Behauptung, für die es bisher keine nachweisbaren Belege gibt.

Musikalische Auseinandersetzung mit Drake

Unabhängig vom laufenden Streit nutzte Kendrick Lamar die Halbzeitshow, um seine Position weiter zu untermauern. Seine 15-minütige Performance enthielt mehrere neue Songs seines aktuellen Albums „GNX“ sowie einige ältere Hits. Die Show wurde dabei vom Schauspieler Samuel L. Jackson begleitet.

Die Reaktionen auf den Auftritt fielen unterschiedlich aus. Während viele Fans Lamars künstlerische Darbietung lobten, sahen andere darin eine bewusste Provokation.

Besonders aufhorchen ließ eine Anspielung Lamars während des Auftritts. Dieser spielte kurz die ersten Töne von „Not Like Us“ an, stoppte dann jedoch und merkte an, dass er den Song zwar gerne spielen würde, es jedoch mit Personen zu tun hätte, die so gerne klagen. Hintergrund dieser Bemerkung dürfte die laufende rechtliche Auseinandersetzung mit Drake sein.

Der 15-minütige Mitschnitt der Super-Bowl-Halbzeitshow ist auf YouTube verfügbar.