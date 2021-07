Online-Shopping: Steuerfreigrenze von 22 Euro fällt heute weg

Zur heutigen Jahresmitte geht nicht nur das E-Rezept in den ersten Fokusregionen an den Start, das schon ab Anfang 2022 bundesweit verfügbar sein wird, auch im Online-Handel tritt eine Änderung in Kraft, die vor allem die Freunde günstiger China-Importe betreffen dürfte.

Verursacht vom sogenannten Mehrwertsteuer-Digitalpaket gelten ab sofort neuen Grenzwerte im länderüberschreitenden Online-Handel. Der wohl wichtigste Hinweis für Nutzer, die sich regelmäßig auf einschlägigen Shopping-Portalen wie AliExpress, Gearbest und Co. haben inspirieren lassen: Die bislang gültige Regelung, dass kleine Sendungen bis zu einem Wert von 22 Euro gänzlich steuerfrei importiert werden durften, wurde ersatzlos gestrichen.

19% Einfuhrumsatzsteuer ab dem 1 Euro Warenwert

Nach Angaben des Zolls soll die Abschaffung der Wertgrenze den herrschenden Wettbewerbsnachteil für heimische Unternehmen aus der Welt schaffen. Darüber hinaus wurde den Exporteuren ein zusätzlicher Punkt ins Pflichtenheft geschrieben: Diese müssen ihre Sendungen aus Nicht-EU-Staaten fortan beim Zoll anmelden.

Was sich erst mal kompliziert anhört, bringt aber auch Erleichterungen mit sich. Bei Sendungen, deren Wert die Höchstgrenze von 150 Euro nicht überschreitet, können Online-Händler die Umsatzsteuer ab sofort direkt an die zuständigen Steuerbehörden der Europäischen Union überweisen und sollten den Bestellablauf so ordentlich automatisiert bekommen.

Alle Änderungen im Überblick

Der Zoll hat hiesigen Verbrauchern eine Übersicht der ab heute greifenden Änderungen im E-Commerce auf der folgenden Sonderseite zusammengefasst:

Hier wird am Beispiel eines 10 Euro teuren Satz Kabelbinder aus China vorgerechnet, welche finanzielle Auswirkungen die neuen Regelungen haben. Die Einfuhrumsatzsteuer beträgt 19 Prozent, der Beförderer verlangt eine Servicepauschale in Höhe von 5 Euro. Einfuhrumsatzsteuer und Servicepauschale betragen zusammen also 6,90 Euro – Geld, das ihr bei der Übergabe des Paketes an den Beförderer entrichten müsst.