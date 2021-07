Apple TV+: Apple teasert „Trying“ und „Central Park“

Und perspektivisch würde Apple den Zugang zu Apple TV+ gerne für 4,99 pro Monat verkaufen. Mit dafür sorgen neue Episoden der Zeichentrick-Serie „Central Park“, deren zweite Staffel am 25. Juni an den Start gegangen ist und die Comedy-Serie „Trying“, die seit 21. Mai die neuen Folgen der 2. Staffel bereitstellt.

Dass Apple ausgerechnet jetzt so viel Energie in das Rühren der Werbetrommel für den eigenen Video-Streaming-Dienst steckt, hängt damit zusammen, dass bei ersten Anwendern jetzt das Gratis-Jahr für den Netflix-Konkurrenten ausläuft.

Die Flut an neuen Apple TV+-Trailern, Termin-Bestätigungen und Pressemitteilungen läuft in den letzten Tagen nicht ohne Grund im Netz ein.

