Ohne Apple: Warner Bros und Paramount vor Zusammenschluss

Die beiden Entertainment-Schwergewichte Warner Bros. Discovery und Paramount sollen vor einem möglichen Zusammenschluss stehen und könnten ihre Inhalte zukünftig unter einem Dach vermarkten und monetarisieren.

Dies meldet das Nachrichtenportal Axios und berichtet, unter Verweis auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Quellen, über ein Treffen zwischen Warner Bros CEO David Zaslav und dem Paramount-Chef Bob Bakish, das bereits am vergangenen Dienstag in New York stattgefunden haben soll.

Paramount+ und Max

Sowohl Paramount als auch Warner Bros. bieten eigene Video-Streaming-Dienste an. Am bekanntesten sind das hierzulande auch verfügbare Angebot Paramount+ und der in den Vereinigten Staaten offerierte Streaming-Dienst Max, der vor allem die Inhalte des Pay-TV-Senders HBO zur Verfügung stellt. Daneben verfügen beide Unternehmen zusätzlich über kleinere Streaming-Dienste wie etwa das auch in der Bundesrepublik verfügbare Angebot discovery+.

Spekuliert wird derzeit darüber, dass sich Paramount und Warner Bros. mit einem gemeinsamen Streaming-Dienst besser gegen Netflix und Disney+ behaupten könnten. Ebenfalls möglich wäre in diesem Zusammenhang auch die Fusion der beiden Nachrichtensender, CBS News und CNN. Sollte eine Übernahmevereinbarung zustande kommen, dann dürfte davon auszugehen sein, dass Paramount Global von Warner Bros. geschluckt wird.

Laut der Nachrichtenplattform Axios befinden sich die Gespräche zwischen Warner Bros und Paramount noch in einem frühen Stadium. Zudem sei noch ungewiss, ob sich beide Unternehmen auf einen Zusammenschluss verständigen könnten. Angesichts der weiter zurückgehenden Nachfrage nach linearen Fernsehangeboten und der wachsenden Einflussnahme großer Technologieunternehmen auf die Medienbranche, stünden beide Unternehmen jedoch massiv unter Druck.

Zuvor kursierten Apple-Gerüchte

Erst kürzlich waren Gerüchte laut geworden, Apple TV+ und Paramount+ könnten ein gemeinsames Streaming-Bundle anbieten. Hier scheint rückblickend jedoch die Einführung der neuen, bedingten Abo-Preise falsch verstanden worden zu sein.