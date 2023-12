Mehr Abonnenten durch Apple TV+ und Paramount+ im Bundle?

Apple sucht offenbar nach neuen Wegen, um zusätzliche Abonnenten für seinen Videodienst Apple TV+ zu gewinnen. Eine Idee sollen dabei Kombi-Angebote in Verbindung mit anderen Video-Angeboten sein.

Konkret soll sich Apple diesbezüglich im Gespräch mit Paramount befinden. Die beiden Konzerne denken dem Wall Street Journal zufolge darüber nach, ihre Video-Angebote Apple TV+ und Paramount+ im Doppelpack und dann zu einem günstigeren Preis als bei einer Einzelbuchung der beiden Dienste anzubieten.

Die Informationen diesbezüglich sind allerdings sehr vage. Das Wall Street Journal beruft sich auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen, denen zufolge sich die Verhandlungen jedoch noch in einer sehr frühen Phase befinden.

Slow Horses: Aktuell neu bei Apple TV+

Grundsätzlich könnten aber in der Tat beide Anbieter von einer solchen Lösung profitieren. Apple hätte auf diese Weise indirekt einen bei Apple TV+ fehlenden Backkatalog an Land gezogen und Paramount dürfte vor allem auch von dem mit der Marke Apple verbundenen Werbeeffekt profitieren.

Apple TV+ schlägt ja seit der Preiserhöhung im Oktober mit angesichts des weiterhin recht überschaubaren Katalogs happigen 9,99 Euro im Monat zu Buche. Dagegen wirkt Paramount+ mit einem Monatspreis von 7,99 Euro fast schon wie ein Schnäppchen – allerdings nur hierzulande, in den USA wurde der Preis für Paramount+ Premium in diesem Jahr auf 11,99 Dollar erhöht und das durch Werbung mitfinanzierte Essential-Abo auf 5,99 Dollar im Monat angehoben. In Deutschland gibt es Paramount+ aktuell übrigens gratis zu einem Jahresabo von waipu.tv dazu.

Preiserhöhung hat Kunden vergrault

Die Tatsache, dass sich verstärkt Streaminganbieter zu solchen Kooperationen gewillt zeigen, könnte durchaus eine Reaktion auf sinkende Abonnentenzahlen sein. Die gestiegenen Preise sorgen dafür, dass die Kunden ihr Nutzungsverhalten überdenken und eher dazu bereit sind, wenig genutzte Abos zumindest vorübergehend stillzulegen. Beim Wall Street Journal ist davon die Rede, dass sich sowohl Apple TV+ als auch Paramount+ im Oktober mit einer Kundenabwanderungsrate von 7 Prozent konfrontiert sahen, während der Branchendurchschnitt bei 5,7 Prozent liegt.

Bundles wie jetzt mit Apple TV+ und Paramount+ im Gespräch, könnten bei einem entsprechenden Preis für eine bessere Kundenbindung sorgen. Indirekt müssten die Anbieter dadurch aber auch ihre vorhergehenden Preiserhöhungen zumindest ein Stück weit wieder zurücknehmen.