Anker Soundcore H30i jetzt in Weiß und zum neuen Bestpreis erhältlich

Der im vergangenen Monat von Anker in den Handel gebrachte Kopfhörer Soundcore H30i ist jetzt auch in Weiß erhältlich. Merkwürdigerweise findet sich der Kopfhörer weiterhin nicht auf der Soundcore-Webseite, dort kann man nur die Bedienungsanleitung einsehen. Das neue Modell wird ausschließlich über Amazon angeboten und ist dort mit einem neuen Bestpreis zu haben: Den schwarzen H30i bekommt man aktuell mit 30 Prozent Rabatt bereits für 28 Euro und das weiße Modell startet mit einem Einführungsrabatt von 25 Prozent, was den Kaufpreis auf 30 Euro senkt (hierfür den Aktionsgutschein anklicken).

Beim Anker Soundcore H30i handelt es sich um einen drahtlosen Kopfhörer, der allem voran mit einer außergewöhnlich langen Akku-Laufzeit überzeugen will. Der Hersteller wirbt hier mit bis zu 70 Stunden und die integrierte Schnellladefunktion soll dafür sorgen, dass man mit nur fünf Minuten an der Steckdose bereits für weitere vier Stunden Musik-, Podcast- oder Hörbuchgenuss bereit ist.

Multipoint-Unterstützung und Equalizer-Funktion

Mit 183 Gramm Gewicht und weichen, abnehmbaren Ohrpolstern soll das neue Soundcore-Modell auch während längeren Nutzungsintervallen bestmöglichen Komfort bieten. Zwei in den Ohrmuscheln des H30i verbaute 40-Millimeter-Dynamiktreiber sollen dabei für guten Klang und satte Bässe sorgen. In Verbindung mit der von Anker angebotenen Soundcore-App lassen sich die Klangeinstellungen nach eigenem Geschmack anpassen. Neben der Möglichkeit, benutzerdefinierte Vorgaben zu setzen, stehen hier 22 voreingestellte Equalizer-Einstellungen sowie Weißrauschen zur Verfügung.

Das neue Soundcore-Modell arbeitet mit dem Bluetooth-Standard 5.3 und unterstützt sogenannte „Multipoint-Verbindungen“, bei denen der Nutzer zwei Geräte hinterlegen und schnell zwischen diesen wechseln kann. Hierfür steht an der Ohrmuschel zusätzlich zur Lautstärkeregelung eine Multifunktionstaste bereit, mit der man den Kopfhörer auch ein- oder ausschalten oder die Wiedergabe pausieren und starten kann.

Auf eine Funktion zur aktiven Geräuschunterdrückung müsst ihr bei diesem Preis allerdings verzichten. Wer darauf Wert legt, kann sich den aktuell für 80 Euro erhältlichen Soundcore Space One anschauen.