macOS 26.4.1: Fehlerbehebungen für WLAN und iCloud-Sync

Apple hat kurz nach den Aktualisierungen für iPhone und iPad nun auch ein neues Update für den Mac bereitgestellt. macOS 26.4.1 folgt auf iOS 26.4.1 und iPadOS 26.4.1 und steht ab sofort für alle unterstützten Geräte zur Verfügung.

Wie bereits bei den mobilen Systemen bleibt Apple in den offiziellen Hinweisen vage und spricht lediglich von allgemeinen Fehlerkorrekturen.

Parallelen zum iPhone-Update wahrscheinlich

Ein Blick auf die kurz zuvor veröffentlichte iPhone-Aktualisierung liefert Hinweise darauf, welche Probleme Apple adressiert haben könnte. Dort wurde unter anderem ein Fehler behoben, der die Synchronisation von iCloud-Daten beeinträchtigen konnte. Betroffen waren vor allem Anwendungen von Drittanbietern, deren Daten nicht mehr zuverlässig zwischen Geräten abgeglichen wurden.

Da macOS und iOS in vielen Bereichen eng verzahnt sind, liegt es nahe, dass Apple die entsprechende Korrektur auch auf dem Mac umgesetzt hat. Eine Bestätigung dafür gibt es bislang nicht, allerdings spricht die zeitliche Nähe der Updates für eine gemeinsame Fehlerbasis. Gestopfte Sicherheitslücken wurden im Zusammenhang mit den aktuellen Versionen nicht veröffentlicht.

Probleme mit Unternehmens-WLAN behoben

Unabhängig davon nennt Apple inzwischen eine konkrete Änderung für macOS 26.4.1, die vor allem in Unternehmensumgebungen relevant ist. Demnach wurde ein Problem behoben, das bestimmte MacBook-Modelle am Zugriff auf geschützte WLAN-Netzwerke hinderte. Betroffen waren Geräte mit aktuellen M5-Prozessoren, die sich nicht mit sogenannten 802.1X-Netzwerken verbinden konnten, wenn gleichzeitig Inhaltsfilter aktiv waren.

Resolved an issue where MacBook Air with M5 and MacBook Pro with M5 Pro or M5 Max failed to join 802.1X Wi-Fi networks while using content filter extensions.

Diese Netzwerktechnik wird häufig in Firmen und Bildungseinrichtungen eingesetzt, um den Zugriff zu kontrollieren und Nutzer zu authentifizieren. Der Fehler konnte dazu führen, dass sich betroffene Macs trotz korrekter Zugangsdaten nicht verbinden ließen. Mit dem Update soll dieser Zustand nun behoben sein.

macOS Tahoe 26.4: Akku-Ladegrenze und Hinweise auf alte Apps

Während iOS 26.4.1 unter anderem neue Schutzfunktionen für verwaltete iPhones erweitert hat, konzentriert sich das Mac-Update stärker auf Stabilität und Kompatibilität im Arbeitsumfeld.