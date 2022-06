Office-Apps von SoftMaker starten offiziell

In Sachen Kompatibilität sollte es bei der Verwendung der SoftMaker-Pakete an nichts mangeln. Die Anwendungen unterstützen neben Office-Formaten auch offene Standards und lassen sich problemlos mit Cloud-Diensten wie iCloud, Dropbox oder OneDrive verwenden. Die Programmoberfläche ist alternativ zu Deutsch auch in Englisch oder mehr als 20 weiteren Sprachen verwendbar.

Gut einen Monat nach dem Start der öffentlichen Beta-Version sind die für iPhone und iPad optimierten Office-Apps von SoftMaker jetzt offiziell erhältlich. Die in Nürnberg ansäßigen Entwickler bieten damit verbunden den kompletten Funktionsumfang der für Mac und Windows erhältlichen Desktop-Anwendungen für Mobilgeräte an.

Insert

You are going to send email to