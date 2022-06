Später senden und an E-Mails erinnern: Apples kommende Verbesserungen für die Mail-App

Mit macOS Ventura, iOS 16 und iPadOS 16 will Apple den Leistungsumfang der Mail-App auf dem Mac, iPhone und iPad um eine Hand voll praktischer Funktionen erweitern, die wir teils auch schon von anderen Anbietern kennen. Die interessanteste Neuerung ist hier wohl die Möglichkeit, sich später an eingetroffene und bereits geöffnete E-Mails erinnern zu lassen. Weitere Optionen sind das zeitversetzte Senden, eine verbesserte Suchfunktion oder auch die Möglichkeit, bereits abgeschickte E-Mails nochmal einzufangen.

Die Möglichkeit, sich an eine bereits erhaltene E-Mail erinnern zu lassen, versteckt sich in der Eingangsliste der E-Mails. Ihr müsst hier den Vorschau-Eintrag zu der betreffenden Mail nach rechts schieben beziehungsweise per Rechtsklick anwählen und seht dann die neue Option „Später“. Hier könnt ihr nun festlegen, ob ihr zu einem frei definierbaren Zeitpunkt oder „In einer Stunde“, „Heute Abend“ oder „Morgen“ an die entsprechende Mail erinnert werden wollt. Die E-Mail taucht zum gewählten Zeitpunkt dann erneut in eurem Posteingang auf.

Die Funktion zum zeitversetzten Senden von E-Mails lässt sich aktivieren, indem man die Senden-Taste einer verfassten E-Mail länger hält. Hier öffnet sich daraufhin ein Menü, in dem man alternativ zum sofortigen Absenden der E-Mail auch jeweils 21 Uhr am gleichen oder darauffolgenden Abend wählen oder ein Kalender-Menü zum Auswählen einer beliebigen Kombination aus Datum und Zeit für den E-Mail-Versand auswählen kann.

Das Zurückholen einer „abgeschickten“ E-Mail hat Apple auf zehn Sekunden begrenzt. Die Funktion dürfte ähnlich wie wir es aus anderen E-Mail-Anwendungen kennen konzipiert sein und drauf basieren, dass die E-Mail noch nicht tatsächlich verschickt wurde, sondern nach dem Drücken auf „Senden“ eine kurze Warte- und damit Bedenkzeit einräumt.

Apple hat verschiedene weitere Neuerungen angekündigt, etwa eine intelligente Korrektur bei Sucheingaben oder die Erinnerung, wenn ein Anhang fehlt, auf den im Text eingegangen wird. Diese Dienste stehen zunächst allerdings nur auf englischsprachigen Systemen zur Verfügung.