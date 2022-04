SoftMaker Office für iOS: Beta jetzt zum Download verfügbar

Die in Nürnberg ansässige Software-Schmiede SoftMaker hat ihr Office-Paket nun auch in einer Version für iPhone und iPad am Start und hat heute damit begonnen erste Vorschauversionen des alternativen Bürosoftware-Paketes über Apples Betatest-Umgebung TestFlight zum Download anzubieten.

SoftMaker Office für iOS ist ab sofort in der Beta zum Testen und Ausprobieren verfügbar!

Heute beginnt der öffentliche Beta Test von SoftMaker Office für iPhone und iPad. Probieren Sie es kostenlos aus!https://t.co/NXRtKcqlhv pic.twitter.com/CyrcLfRuF6 — SoftMaker (@softmaker_de) April 26, 2022

Dabei stellt SoftMaker insgesamt drei Vorschauversionen zur Verfügung und bietet neben der Textverarbeitung TextMaker auch die Tabellenkalkulationen PlanMaker und den PowerPoint-Konkurrenten Presentations für das Erstellen eigener Präsentationen an.

Alle drei Anwendungen setzten das Vorhandensein der Apple-Anwendung TestFlight auf euren Geräten voraus und können durch einen Klick auf die folgenden drei Links installiert werden:

Unterschiedliche Oberflächen auf iPhone und iPad

Die drei Anwendungen sind sowohl für den Einsatz auf dem iPhone als auch für die Nutzung auf dem iPad optimiert, treten auf beiden Geräten aber mit stark unterschiedlichen Benutzeroberflächen auf. Während die iPhone-Apps auf eine Symbolleiste mit wichtigen Befehlen am unteren Rand des Touchscreens setzen, orientiert sich die iPad-Anwendung am Desktop und setzt auf ein Ribbon zur Werkzeugauswahl am oberen Bildschirmrand.

SoftMaker selbst hat eine Vorschauseite zu den neuen Mobil-Anwendungen geschaltet und dürfte diese perspektivisch wohl ähnlich wie auch auf der Android-Plattform monetarisieren. Hier stehen weite Teile der Apps kostenlos zur Verfügung, allerdings wird für die Nutzung der Funktionen Drucken, PDF-Export, EPUB-Export, Versenden aus den Apps heraus und Änderungen verfolgen ein vorhandenes Abo oder die bereits bezahlte Lizenz einer Vollversion vorausgesetzt. Die Preise dafür lassen sich hier einsehen.