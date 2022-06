Mac und Zubehör: Inflation lässt auch die Preise für Akku-Tausch steigen

Die neuen Preise lassen sich bereits auf der Übersichtsseite „ Service und Reparatur des Mac “ nachlesen. Generell dürfte der Austausch direkt bei Apple oder einem zertifizierten Servicepartner weiterhin die beste Wahl sein, wenn man die Batterieleistung seines Geräts wieder in Richtung Maximum optimieren will. Neben der Sicherheit, dass hochwertige Originalteile verwendet werden, darf man hier auch davon ausgehen, dass die Reparaturen mit ausreichender Sorgfalt und Fachwissen durchgeführt werden, sodass man eventuelle Beeinträchtigungen oder Folgeschäden ausschließen kann.

In vergleichbar moderatem Umfang hat Apple die Kosten für den Batterieservice bei mit dem Mac verwendbarem Zubehör erhöht. So fallen für den Batterietausch außerhalb der Garantie bei den verschiedenen Versionen des Magic Keyboard, der Magic Mouse und dem Magic Trackpad jetzt jeweils 39 statt bislang 35 Euro an.

Insert

You are going to send email to