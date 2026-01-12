Offener Brief an Apple: US-Senatoren fordern Sperre von X und Grok

Drei US-Senatoren haben Apple und Google in einem offenen Brief aufgefordert, die Apps X und Grok vorübergehend aus ihren App-Stores zu entfernen. Anlass sind Vorwürfe, dass das in X integrierte KI-Werkzeug Grok in großem Umfang nicht einvernehmliche, sexualisierte Bilder von Frauen und Kindern erzeugt habe.

Grok in der Kritik: Auch Tim Cook lässt sich in einen Bikini stecken

In dem Schreiben wird beschrieben, dass Nutzer reale Fotos so verändern ließen, dass Betroffene in erniedrigenden oder gewalttätigen Situationen dargestellt werden.

Teilweise sollen dabei auch Darstellungen von Minderjährigen entstanden sein. Den Plattformbetreibern wird vorgeworfen, diese Entwicklung gekannt und nicht ausreichend eingegriffen zu haben. Die Senatoren verlangen eine Entfernung der Apps, bis die mutmaßlichen Verstöße vollständig geprüft und behoben sind.

App-Store-Regeln und politischer Druck

Der Brief verweist auf die internen Regeln beider Konzerne: Google verpflichtet Entwickler dazu, jede Form von Inhalten zu verhindern, die Ausbeutung oder Missbrauch von Kindern erleichtern. Bei Verstößen droht die sofortige Entfernung aus dem Store. Apple untersagt unter anderem anstößige oder sexualisierte Inhalte sowie Darstellungen, die als unangemessen gelten.

Täuschend echte Bilder: Dieser Cook-Schnappschuss wurde von Grok generiert

Nach Ansicht der Senatoren fallen die beschriebenen Grok-Ausgaben klar unter diese Verbote. Zugleich erinnern sie daran, dass Apple und Google in der Vergangenheit unter politischem Druck schnell gehandelt haben. So wurden Apps entfernt, mit denen Nutzer Einsätze der US-Einwanderungsbehörde melden konnten, obwohl diese Anwendungen nach damaliger Einschätzung keine illegalen Inhalte verbreiteten. Im aktuellen Fall, so das Argument, gehe es hingegen um möglichen schweren Missbrauch, weshalb ein mindestens ebenso konsequentes Vorgehen erwartet werde.

Frist bis zum 23. Januar

Bislang haben weder Apple noch Google öffentlich erklärt, ob sie der Aufforderung folgen werden. Die Senatoren haben eine schriftliche Stellungnahme bis zum 23. Januar 2026 verlangt. Der Vorgang rückt damit auch die politische Dimension der Entscheidung in den Fokus. Grok ist ein Dienst des X-Eigentümers Elon Musk, der in den vergangenen Monaten eng mit der US-Regierung zusammengearbeitet hat. Maßnahmen gegen seine Plattform könnten daher nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische Folgen haben und den Unmut des amtierenden Präsidenten auf sich ziehen.