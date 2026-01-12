ifun.de — Apple News seit 2001. 45 489 Artikel

Neuer Launcher aus der Open-Source-Szene

Mac-Launcher: Rustcast als offene Alternative zu Raycast
„I didn’t want to pay for Raycast+“ gibt der Software Entwickler Umang Surana als Auslöser für sein Projekt an und verweist zugleich auf den Wunsch, seine Kenntnisse in der Programmiersprache Rust zu vertiefen.

Rustcast

Daraus ist mit Rustcast ein freier Launcher für macOS entstanden, der langfristig ähnliche Aufgaben übernehmen soll wie Werkzeuge vom Typ Raycast oder Launchbar. Solche Apps stellen in der Regel eine Suchleiste bereit, die sich per Tastenkürzel öffnen lässt und über die sich Anwendungen starten, einfache Berechnungen durchführen, kurze Notizen anlegen und andere Aktionen ausführen lassen.

Rustcast befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase, ist aber bereits öffentlich verfügbar. Die Installation ist wahlweise über den Paketmanager Homebrew oder über vorgefertigte Installationsdateien von GitHub möglich.

Funktionsumfang und Konfiguration

Zum aktuellen Stand indexiert Rustcast automatisch alle installierten Apps und erlaubt die Suche nach Programmen. Ergänzt wird dies durch eine Rechnerfunktion, eine Abfrage der Zwischenablage und einfache Websuchen, die direkt aus dem Eingabefeld gestartet werden. Auch die Steuerung von Spotify ist integriert, sodass Titel gewechselt oder pausiert werden können, ohne die Musik-App zu öffnen. Variablen können an eigene Shell Skripte übergeben werden, was den Launcher in Arbeitsabläufe von Entwicklern einbindet.

Rustcast Rechnen

Die Oberfläche lässt sich über eine Konfigurationsdatei anpassen, die im Benutzerordner abgelegt wird. Dort können Farben, Schriftarten und Themen verändert werden. Effekte wie eine transparente oder weichgezeichnete Hintergrundfläche sind bereits vorhanden, gelten aber noch als unfertig. Eine Plugin Schnittstelle ist angelegt, sodass zusätzliche Funktionen später nachgerüstet werden können.

Rustcast Einstellungen

Ausblick auf die Weiterentwicklung

Auf der internen Projektliste stehen unter anderem eine Tastatursteuerung für Auswahlfelder, eine integrierte Notizfunktion und eine erweiterte Unterstützung von Webbrowsern. Geplant ist außerdem eine plattformübergreifende Version, die Rustcast auch außerhalb von macOS nutzbar machen soll.

Mohnkuchen Google Rustcast

Da der Quellcode offenliegt, können externe Entwickler eigene Beiträge leisten und neue Module beisteuern. Ein interessantes Projekt, das wir als frei zugängliche Alternative zu kommerziellen Launchern im Blick behalten werden. Im aktuellen Zustand eignet sich Rustcast jedoch noch nicht für den Produktiveinsatz.
