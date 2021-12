ocenaudio für Mac: Kostenfreier Audio-Editor in neuer Version

Seit wenigen Tagen liegt ocenaudio in der neuen Version 3.11.1 vor, die in gesonderten Ausgaben für Apple Macs mit Intel-Prozessor und den neuen M1-Maschinen vorliegt.

ocenaudio ist eine Desktop-Anwendung, die die Bearbeitung von Audiodateien zulässt. Diese lassen sich in der Anwendung zwar nicht im Mehrspur-Modus bearbeiten, können aber einzeln komfortabel zurechtgestutzt, beschnitten, mit Effekten und Filtern versehen sowie in zahlreiche unterschiedliche Zielformate exportiert werden.

Insert

You are going to send email to