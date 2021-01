O2 verkauft Kabelanschlüsse jetzt flächendeckend

O2 sieht sich mittlerweile als Anbieter mit der größten Festnetzabdeckung in Deutschland. Die Basis dafür schaffen diverse Kooperationen der Telefónica-Tochter, so vermarktet O2 beispielsweise die Kabelanschlüsse von Vodafone und Tele Columbus. Unterm Strich erreicht der Provider eigenen Aussagen zufolge auf diese Weise inzwischen 24 Millionen Haushalte.

Bereits 2019 hatte O2 entsprechende Kooperationen mit Vodafone und Tele Columbus eingeleitet. Der Vertrieb von Kabelanschlüssen lief bislang aber über ausgewählte O2-Shops. Jetzt will der Anbieter die Tür zum Markt mit Festanschüssen weiter aufstoßen und startet den Vertrieb seiner „my Home“-Tarife mit Kabelanschluss über alle Verkaufskanäle.

O2 zufolge sollen die Kooperationen in diesem Bereich weiter ausgebaut werden, die Zusammenarbeit mit Vodafone war von Beginn an auf lange Sicht ausgelegt. Eigenes Engagement will die Telefónica-Tochter weiterhin nur beim Ausbau und Betrieb der Mobilfunknetze auf Basis von 4G und 5G zeigen.