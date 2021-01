Entwickler-Workshops sollen mehr iPad-Apps auf den Mac bringen

Apple wirbt bei Entwicklern verstärkt für die mit den aktuellen Betriebssystem-Versionen erweiterten Möglichkeiten. Das Unternehmen will die Programmierer in den kommenden Wochen gezielt beispielsweise bei der Portierung von iPad-Apps auf den Mac oder der Entwicklung von Widgets für den Home-Bildschirm unterstützen.

Per E-Mail verschickt Apple derzeit Einladungen zu Online-Workshops mit den Titeln „Bring Your iPad Apps to the Mac“, „Building Great Widget Experiences“ und „Building Great App Clip Experiences“. Die Veranstaltungen sollen an verschiedenen Terminen im Februar stattfinden.

Die drei angesprochenen Funktionen hat Apple im Herbst mit macOS Big Sur sowie iOS 14 und iPadOS 14 eingeführt. Zahlreiche Entwickler machen bereits von den damit verbundenen Möglichkeiten Gebrauch. Die Onlinekurse dürften nicht nur darauf abzielen, das Angebot diesbezüglich zu erweitern, sondern sollen wohl auch die Qualität des Gebotenen erhöhen.

Grundlegende Infos zu den genannten Funktionen finden sich auch in den von Apple bereitgestellten Handbüchern und Support-Dokumenten: