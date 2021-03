NX Studio: Nikon mit kostenloser Mac-App zur Fotobearbeitung

Nikon, der japanische Hersteller von Fotokameras, hat heute Version 1.0 seines kostenlosen NX Studio veröffentlicht und bietet Anwendern damit eine neue Desktop-Applikation zum Anzeigen und Bearbeiten von Fotos an.

Für Bildbetrachtung und Retusche

Der 150MB große Download richtet sich in erster Linie an Besitzer von Nikon-Digitalkameras, lässt sich aber auch ohne Kamera im Schrank kostenlos herunterladen und – so zumindest unser flüchtiger Ersteindruck – ohne Einschränkungen nutzen.

Die neue Anwendung integriert bereits bekannte Software-Funktionen wie etwa den von Nikon angebotenen Bildbetrachter ViewNX-i und den Bild-Editor Capture NX-D und stellt die bekannten Funktionen jetzt unter einer einheitlichen Benutzeroberfläche zur Verfügung.

NX Studio gestattet das Entwickeln von RAW-Aufnahmen, kann aber auch mit regulären JPG-Dateien umgehen und bietet einen integrierter Dateibrowser sowie zahlreiche Bearbeitungsfunktionen an, die schnelle Farbkorrekturen gestatten, Tonwerte, Kurven und Retusche-Werkzeuge anbieten.

Inklusive Einfacher Videoschnitt-App

Laut Nikon habe man sich bei der Gestaltung der „intuitiven Menüstruktur“ von NX Studio an den Arbeitsabläufen der Anwender orientiert. Die App soll die Arbeitsgeschwindigkeit erhöhen und die Bearbeitung von Fotos und Videos erleichtern. Stichwort Videos: Für diese bringt der Installer die sogenannte MovieEditor.app mit, mit deren Hilfe sich einfache Video-Kompositionen erstellen lassen.

NX Studio ist Vollkompatibel zu anderen Nikon-Anwendungen wie Nikon Transfer 2 und Camera Control Pro 2 und läuft problemlos auch unter macOS Big Sur. Interessant ist die Textdatei „Bitte lesen.rtf“, die ihr im Ordner „Nikon Software“ findet, der nach der Installation in eurem Programme-Verzeichnis erstellt wird.

Hier hat Nikon zahlreiche Last-Minute-Informationen zur App notiert, und beschriebt in deutscher Sprache kleine Schönheitsfehler und Eigenarten der initialen Version von NX Studio. Zum Download: Bitte hier entlang.