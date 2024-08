Nur noch Matter: Apple kehrt HomeKit den Rücken

Apple wird zukünftig ausschließlich auf den neuen, branchenübergreifenden Smart-Home-Standard Matter setzen und soll sich bereits vollständig von der Weiterentwicklung des HomeKit Accessory Protocol (HAP) verabschiedet haben.

Das neue Apple-Home-Symbol für Saugroboter

Dies geht aus Meldungen von Zubehör-Anbietern hervor, über die Andrew O’Hara berichtet. Den Accessoire-Herstellern zufolge soll es keine weiteren Updates für das HomeKit Accessory Protocol geben, die Konnektivität mit neuen Smart-Home-Geräten werden Apples Plattformen demnach ausschließlich über Matter realisieren.

Neue Komponenten nur noch mit Matter

Der neue Matter-Standard zielt darauf ab, einen einheitlichen Smart-Home-Standard zu schaffen, der von verschiedenen Herstellern und Plattformen am Markt unterstützt und weiterentwickelt wird. Den Auf- und Ausbau des Matter-Standards überwacht die Connectivity Standards Alliance, zu deren Gründungsmitgliedern Apple und Google gehören.

Der Matter-Standard basiert in Teilen auf Apples HomeKit und wird das HomeKit Accessory Protocol bei neuen Geräten zukünftig komplett ersetzen. Allerdings nimmt die Einführung von Matter deutlich mehr Zeit in Anspruch als zunächst erwartet. Auch Apple selbst hinkt bei der Unterstützung neuerer Matter-Versionen hinterher: So unterstützt das in wenigen Wochen anstehende System-Update auf iOS 18 zwar Roboterstaubsauger, aber längst nicht alle Geräte, die dem Matter-Standard in Version 1.2 neu hinzugefügt wurden, wie beispielsweise Luftreiniger. Matter 1.2 wurde bereits im Oktober 2023 veröffentlicht, aktuell ist Matter 1.3, welches auch Mikrowellen, Dunstabzugshauben und Wäschetrockner unterstützt.

Nicht alle Geräte werden unterstützt

Die inkonsistente Unterstützung des Standards ist nicht gerade ein Aushängeschild für den neuen Standard. Käufer neuer Smart-Home-Komponenten könnten so etwa zu Matter-Geräten greifen, die eigentlich mit Apple Home kompatibel sein sollten, sich in der Praxis aber (noch) nicht installieren lassen und stattdessen lediglich Fehlermeldungen ausgeben.

Verschiedene Hersteller, die ursprünglich an der Entwicklung von Matter-Geräten arbeiteten, haben Berichten zufolge ihre Aktivitäten pausiert. Als Gründe werden Probleme mit der Nutzererfahrung und der angestrebten Vereinheitlichung der Systeme genannt.