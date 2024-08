HomeKit: Reinigungsroboter und Energiemessung bald verfügbar

Die ersten mit Matter kompatiblen Saugroboter sind ja bereits auf dem Markt. Damit man die Geräte über Matter direkt in HomeKit einbinden kann, muss Apple allerdings seinerseits noch die softwareseitige Unterstützung integrieren. Hier ist derzeit lediglich noch offen, ob wir die Funktion direkt mit der Freigabe der kommenden Apple-Betriebssysteme sehen werden, oder auf ein nachfolgendes Update warten müssen.

Apples HomeKit-Symbol für Saugroboter

Apple hat zumindest schon zugesagt, dass die Unter­stützung für Staubsauger-Roboter sowohl für Macs als auch für iOS-Geräte noch in diesem Jahr verfügbar sein wird. Sobald diese Integration in Apples Smarthome-Umgebung dann vollzogen wurde, kann man die Saugroboter beispielsweise per Siri-Sprachbefehl dazu auffordern, den Boden zu reinigen. Derzeit ist dies zwar auch schon möglich, setzt jedoch einen selbst betriebenen Homebridge-Server und einen mit den hierfür verfügbaren Plugins kompatiblen Reinigungsroboter voraus.

Im Anschluss an die offizielle HomeKit-Integration wird die Home-App von Apple dann die zentralen Funktionen von Reinigungsrobotern unterstützen, dazu zählt neben dem An‑ und Ausschalten, auch die Wahl des Reinigungs­modus, der Wechsel zwischen Saugen und Wischen sowie die Anzeige des Ladestatus. Darüber hinaus lassen sich diese Gerätefunktionen dann auch in mithilfe von HomeKit erstellte Automationen und Routinen integrieren.

Matter-Standard als Basis für HomeKit-Erweiterungen

Die Grundlagen für diese HomeKit-Erweiterungen wurden bereits im vergangenen Jahr mit dem Matter-Standard 1.2 gelegt, der neben Saug- und Wischrobotern auch Haushaltsgeräte wie Kühl- und Gefrierschränke, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Luftreiniger und Klimageräte sowie Luftqualitätssensoren mit Smarthome-Plattformen verbindet.

Mittlerweile wurde Matter bereits auf Version 1.3 gehievt, was unter anderem auch die Integration der bei manchen Schaltsteckdosen vorhandenen Funktion zur Energiemessung in Plattformen wie HomeKit ermöglicht. Man darf davon ausgehen, dass auch diese Neuerungen zeitnah in Apple Home zur Verfügung stehen werden. Die Zertifizierung hierfür hat Apple bereits im Juli erhalten.