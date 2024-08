ZEIT, SPIEGEL, BILD, FAZ: Kein Zugriff für Apple Intelligence

In den vergangenen Monaten haben sich zahlreiche namhafte Medienhäuser, Nachrichtenportale, Verlage und Online-Plattformen dagegen entschieden, ihre Inhalte von Apples KI-Bot durchsuchen zu lassen. Hierzulande haben unter anderem die ZEIT, der SPIEGEL, die BILD und die FAZ aktive Gegenmaßnahmen ergriffen, damit die eigenen Online-Inhalte nicht zum Training von Apple Intelligence zweckentfremdet werden.

Apple stellt Nachrichtenanbietern seit einigen Wochen die Möglichkeit zur Verfügung, die für Apple Intelligence verantwortlichen Webcrawler des Unternehmens vom Besuch der eigenen Online-Inhalte auszuschließen – ifun.de berichtete:

Nachrichtenanbieter müssen aktiv werden

Nachrichtenanbieter können sich frei entscheiden, ob ihre Inhalte zum Training der von Apple kontrollierten KI-Modelle verwendet werden dürfen, um so die generativen KI-Funktionen in Apples Produkten zu verbessern. Anbieter, die sich gegen die Preisgabe der eigenen Inhalte für die Verbesserung von Apple Intelligence aussprechen, müssen aktiv werden. Apple setzt hier auf ein sogenanntes Opt-Out-Verfahren, bei dem grundsätzlich vom Einverständnis der Verlage zur Nutzung ihrer Inhalte ausgegangen wird.

Die ZEIT, der SPIEGEL, die BILD und die FAZ haben ihre Inhalte aktiv gegen den Besuch des sogenannten “Applebot-Extended” gesichert. Die WELT hingegen, die ihrerseits Googles KI-Crawler sowie die Bots von Claude und ChatGPT ausschließt, lässt Apple jedoch gewähren.

In den Vereinigten Staaten haben unter anderem die New York Times, Facebook, Instagram und Craigslist beschlossen, ihre Inhalte vor der Nutzung durch Apples KI-Modelle zu schützen. Die Entscheidung, ob eine Webseite für Apples KI-Crawler freigegeben wird, erfolgt durch die Anpassung der sogenannten robots.txt-Datei, einer Textdatei, die steuert, welche Teile einer Webseite von Webcrawlern besucht werden dürfen. Apple beschreibt das Opt-Out-Verfahren in dem Hilfe-Artikel #119829 („Informationen zu Applebot“).