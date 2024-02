Notch Focus Timer: Dezenter Countdown-Timer am Bildschirmrand

Der Notch Focus Timer ist eine sehr nette Idee für eine dezente Timer-Integration. Auf MacBooks mit „Notch“ umrandet der Timer-Balken dezent die Sensoraussparung in der Bildschirmmitte, und auf Apple-Computern, auf denen keine Notch vorhanden ist, macht sich der zeitliche Fortschritt dezent am oberen Bildschirmrand bemerkbar.

In beiden Fällen wird die abgelaufene Zeit durch eine dünne weiße Linie angezeigt, die die abgelaufene beziehungsweise noch verbleibende Zeit visualisiert. Fährt man mit der Maus darüber, so wird die Anzeige erweitert und zeigt den zeitlichen Fortschritt in Ziffern sowie Bedienelemente für einen Neustart oder zum Abbrechen des Timers an. Nach Ablauf des Timers wird diese erweiterte Ansicht ebenfalls angezeigt, um diesen Status auch optisch zu signalisieren. Ein Mausklick lässt die Ansicht dann komplett verschwinden.

Start und Einstellungen über die Menüleiste

Die App selbst und damit alle Optionen rund um die Timerfunktion setzt sich in der Menüleiste des Mac fest. Über das kleine Uhrensymbol könnt ihr die gewünschte Länge des Times vorgeben sowie weitere Konditionen festlegen. Optional kann beim Ablaufen des Timers ein akustisches Signal ertönen, man hat hier die Auswahl zwischen verschiedenen Systemtönen. Zudem kann man alternativ zu Weiß noch zwischen acht weiteren Farboptionen für die Timer-Linie wählen.

Bezüglich der Länge des Timers ist man an die Vorgaben des Entwicklers gebunden. Zumindest in der aktuellen Version der App kann man hier nur zwischen 15 verschiedenen Zeitstufen zwischen 30 Sekunden und zwei Stunden wählen. Unser Wunsch an den Entwickler wäre, dass er hier mit einem zukünftigen Update nachbessert.

Standardmäßig läuft ein in der App gestarteter Timer nur einmal ab. Wenn gewünscht, könnt ihr allerdings eine Loop-Funktion aktivieren, sodass der Countdown nach seinem Ende stets wieder aufs Neue startet.

Der „Notch Focus Timer“ wird kostenlos im Mac App Store zum Download angeboten und lässt sich auch gebührenfrei in vollem Umfang nutzen.