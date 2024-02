Sicherheitsanbieter erfindet Internet-Angriff mit Zahnbürsten

Zu Wochenbeginn machten Schlagzeilen wie „Hacker missbrauchen Zahnbürsten für DDoS-Angriffe“ die Runde und wir waren in der Tat schon ein klein wenig beunruhigt, schließlich ist hier eben erst eine Zahnbürste mit WLAN-Anbindung für einen Test aufgeschlagen. Aber irgendwie klang das alles dann doch zu sehr nach einer Science-Fiction-Story. In dem Bericht war von drei Millionen manipulierten Zahnbürsten die Rede, die durch einen gezielten und von extern gesteuerten DDoS-Angriff eine Schweizer Firma lahmgelegt haben sollen. Wie sich jetzt herausgestellt hat, hat sich dieses Ereignis nie zugetragen, sondern wurde schlichtweg von dem Sicherheitsanbieter Fortinet erfunden.

DDoS steht für „Distributed Denial of Service“ und beschreibt eine Internet-Attacke, bei der eine große Anzahl von Computern Anfragen an einen bestimmten Server oder ein bestimmtes Netzwerk schickt, um dieses zu überlasten. Bei einer großflächigen Verteilung der angreifenden Rechner ist deren Ziel relativ machtlos, da die Anfragen aus unterschiedlichsten Adressbereichen kommen und sich somit nicht pauschal blockieren lassen.

Im oben genannten Fall müssen wir uns hier WLAN-Zahnbürsten anstelle der Computer vorstellen. Zwar wäre ein solches Szenario in der Theorie sicher möglich, die Zahnbürsten dürften allein schon aufgrund ihrer minimalen Prozessorleistung massiv Probleme damit haben, auch nur ansatzweise mit größeren Rechnern vergleichbare Auswirkungen zu erzielen.

Quelle für die Falschberichte war ein von der Aargauer Zeitung veröffentlichtes Interview mit einem Mitarbeiter von Fortinet, dessen Worten zufolge sich das Zahnbürsten-Ereignis tatsächlich so zugetragen hatte. Mittlerweile will Fortinet von dieser Aussage allerdings nichts mehr wissen und spricht von einem Übersetzungsfehler. Die Aargauer Zeitung hat eine Gegendarstellung veröffentlicht und teilt mit, dass Fortinet den Artikel vor der Veröffentlichung sogar noch zur Korrektur erhalten habe und da noch nichts gegen das Zitat einzuwenden hatte. Der Versuch von Fortinet, auf diese Weise Kunden zu gewinnen, ging jedenfalls kräftig in die Hose.