Noize-App: Ambient-Soundboard für die Mac-Menüleiste

Während diese Sicherheitsfunktion von macOS generell sicher ihre Berechtigung hat, wird sie von Entwicklern gleichermaßen auch dafür kritisiert, dass die unbedarfte Nutzer verunsichert. Das Starten der entsprechend kategorisierten Apps ist in der Folge auch nur über Umwege möglich, so muss man die betreffende Anwendung im Finder mit gedrückter Control-Taste anklicken und anschließend die Option „Öffnen“ aus dem Kontextmenü auswählen.

Noize ist kostenlos erhältlich, wer den Entwickler unterstützen will, kann diesem über Buy Me a Coffee etwas Gutes tun.

Noize bietet insgesamt 15 verschiedene Klangkategorien, die jeweils für sich oder in Kombination für einen persönlichen Klangteppich sorgen. Über das Zusammenstellen der verschiedenen Sounds hinaus lässt sich deren jeweilige Intensität in sechs Abstufungen verändern. Klickt hierfür einfach mehrfach mit der Maus auf des entsprechende Symbol.

