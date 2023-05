Apples M3-Prozessor: Deutlicher Leistungssprung aber nicht vor Jahresende

Apple hat allerdings definitiv zugesichert, dass eine neue Version des Mac Pro mit hauseigenen Prozessoren an Bord erscheinen wird. Nur hält sich der Hersteller damit verbunden nicht an den ursprünglich vorgesehenen Zeitrahmen. Der Wechsel von Intel zu Apple-Prozessoren sollte eigentlich bereits im vergangenen Jahr abgeschlossen sein. Der Mac Pro ist allerdings auch dreieinhalb Jahre nach der Vorstellung des aktuell erhältlichen Modells immer noch nur mit Intel an Bord erhältlich.

Die Hoffnungen auf die Vorstellung der nächsten Prozessor-Generation von Apple im Rahmen der in drei Wochen startenden Entwicklerkonferenz WWDC 2023 haben sich bereits im vergangenen Monat zerschlagen. Die große Bühne wird neben der Vorstellung der neuen Apple-Betriebssysteme wohl vor allem Apples viel diskutierter Mixed-Reality-Brille gehören. Die ersten Macs mit M3-Prozessoren sollen dagegen frühestens gegen Jahresende oder Anfang kommenden Jahres in den Handel kommen. Zur WWDC wird es vermutlich nur ein neues MacBook Air mit größerem Bildschirm und M2-Prozessor geben. Vielleicht überrascht uns Apple darüber hinaus ja auch noch mit einem Update für den iMac.

Insert

You are going to send email to