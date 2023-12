Noch, ein Geheimtipp: PDFgear bietet riesigen PDF-Werkzeugkasten

Noch lässt sich die kostenfrei erhältliche Mac-Anwendung PDFgear als Geheimtipp bezeichnen – wird der gesamte Funktionsumfang der Desktop-Anwendung (und dieser ist nicht gerade klein) doch zur vollständig kostenlosen Nutzung angeboten.

Eingangs komplett kostenlos

Allerdings soll sich dieser Umstand zukünftig ändern. Nach Angaben der in Singapur ansässigen Entwickler von PDFgear will das Unternehmen ein umfassendes, benutzerfreundliches und für Nutzer weltweit verfügbares PDF-Tool bereitstellen. Dieses will man nur eingangs kostenlos zur Verfügung gestellt, um sowohl die Nutzerbasis zu vergrößern als auch das Produkt weiterzuentwickeln.

Langfristig jedoch planen die Entwickler für die Premium-Funktionen ihrer Anwendung eine Gebühr zu erheben. Wie hoch diese ausfallen wird, ist derzeit noch unklar, fest steht lediglich, dass auch weiterhin ein kostenloses Basisangebot verfügbar sein soll.

Bis zur Einführung möglicher Gebühren lässt sich die Anwendung jedoch vollkommen risikolos aus dem App Store laden und auch produktiv einsetzen.

Drei PDF-Hauptbereiche

PDFgear setzt dabei auf drei Hauptbereiche, die unterschiedliche PDF-Werkzeuge zur Verfügung stellen. Nach dem Start der Anwendung werden zahlreiche Tools angeboten, um nahezu beliebige Eingangsdateien in PDF-Dokumente zu konvertieren, vorhandene PDF-Dateien aufzuteilen oder mehrere Dokumente zusammenzuführen.

Öffnet man ein spezifisches PDF-Dokument, bietet PDFgear die ganze Bandbreite moderner Bearbeitungsoptionen an. Hier lassen sich Texte markieren, Formen und Grafiken in Dokumente einfügen, Anmerkungen und Kommentare setzen, Inhalte löschen und modifizieren sowie Texte erkennen und Dokumente unterschreiben.

Der dritte Bereich ist der KI-Chat PDFgear Copilot, der das Chatten mit geöffneten Dokumenten ermöglicht. Im Funktionsumfang der kostenlosen Anwendung sind 50 Nachrichten pro Datei und Tag inbegriffen. Eine spannende Anwendung, die euch vielleicht jetzt schon produktiv zur Hand gehen kann.

Was uns nicht gefallen hat: PDFgear hat sich nach dem ersten Start als Standard-Anwendung für alle PDF-Dokumente festgelegt, hier mussten wir manuell auf Apples Vorschau.app zurück wechseln.