Beliebte VNC-App Screens: Version 5 ab Morgen mit Abo

Die beliebte VNC-Applikation „Screens“ wird am morgigen Mittwoch in Version 5.0 an den Start gehen und lässt sich bereits jetzt im Mac App Store vorbestellen. Screens 5.0 beerbt den Vorgänger Screens 4 als komplett neue Anwendung für Mac, iPad und iPhone und verabschiedet sich damit leider auch vom bisherigen Geschäftsmodell.

Zukünftig im Abonnement

Wurde die Vorgängerversion bislang noch zum kostenpflichtigen Einmalkauf für 35 Euro angeboten, wird die neue Ausgabe Screens 5 auf ein Abomodell setzen. Pro Jahr verlangen die Anbieter hier 25 Euro für die Nutzung der Anwendung und begründen den Schritt mit einer besseren Planbarkeit der zu erwartenden Einnahmen.

Nach Angaben der Entwickler würde die Anpassung an die sich verändernden Marktbedingungen durch den Übergang zu einem Abonnementmodell erreicht. Diese strategische Entscheidung sei entscheidend, um eine kontinuierliche Entwicklung zu gewährleisten und die Umsetzung geplanter Funktionen zu realisieren.

Immerhin: die neue Anwendung bringt auch eine lebenslange Abo-Option für 75 Euro mit. Hier bleibt allerdings unklar, ob diese ausschließlich für Screens 5 gilt, beziehungsweise ob sich die Entwickler trotz Abomodell auch Weiterhin auf die Bereitstellung neuer Hauptversionen konzentrieren werden.

Wenn die neue Anwendung morgen für iPhone, iPad und Mac zum Download freigegeben wird, wird Screens 5, knapp 13 Jahre nach Veröffentlichung der initialen Version, als Universalanwendung für alle Plattformen bereitstehen und den Schnellzugriff auf kompatible VNC-Server sowie die einfache Arbeit mit entfernten Rechnern ermöglichen.

Viele neue Funktionen

Zu den neuen Funktionen von Screens 5 gehört die iCloud-Synchronisation aller Verbindungen und der jeweiligen Vorschaugrafiken, ein neuer Verbindungsassistent und eine verbesserte Verwaltung von SSH-Schlüsseln. Gearbeitet wurde zudem an der Benutzeroberfläche, an der Software-Tastatur und an der Bildqualität. Screens 5 setzt mindestens iOS 17 und macOS 14 zum Einsatz voraus und stellt sich hier im Blog der Entwickler im Detail vor.