Endlich VRR am Fernseher
Nintendo Switch 2 noch für 439 Euro: Neues Update verbessert TV-Gaming
Nintendo verteilt mit Version 23.0.0 ein umfangreicheres Systemupdate für die Switch 2. Wichtigste Neuerung ist die Unterstützung von Variable Refresh Rate, kurz VRR, im TV-Modus. Damit reicht Nintendo eine Funktion nach, die bereits vor dem Verkaufsstart angekündigt worden war, bislang aber nur mit dem integrierten Display der Konsole genutzt werden konnte.
VRR passt die Bildwiederholfrequenz des Fernsehers dynamisch an die tatsächlich vom Spiel ausgegebenen Bilder pro Sekunde an. Schwankt die Framerate, können Bewegungen dadurch flüssiger erscheinen und störendes Screen-Tearing reduziert werden. Voraussetzung sind sowohl ein kompatibles Spiel als auch ein Fernseher mit VRR-Unterstützung.
Nintendo weist darauf hin, dass nach der Installation von Firmware 23.0.0 zusätzlich die Dockingstation der Switch 2 aktualisiert werden muss. Anschließend stehen in den Systemeinstellungen auch neue Optionen und Informationen zur VRR-Ausgabe bereit.
Umzug zwischen zwei Switch 2 wird einfacher
Das Update bringt daneben eine Reihe kleinerer Verbesserungen. Neu ist ein vollständiger Systemtransfer von einer Switch 2 auf eine andere. Das kommt nicht zuletzt passend zu den kürzlich angekündigten neuen Switch-2-Varianten.
Der „Handheld-Modus-Boost“ lässt sich jetzt direkt über die Schnelleinstellungen ein- und ausschalten. Nintendo erlaubt in diesem Modus außerdem die Verwendung anderer Controller, während die Joy-Con 2 an der Konsole befestigt bleiben. GameChat zeigt bereits besuchte Chats an und erlaubt es, einen Chat zu starten, ohne zunächst Freunde einladen zu müssen.
Auch die Mii-Verwaltung bekommt etwas Aufmerksamkeit. Eigene Miis lassen sich per QR-Code teilen und beim Erstellen kann auf Wunsch wieder Musik erklingen. Hinzu kommen Änderungen bei virtuellen Softwarekarten sowie die übliche Portion allgemeiner Stabilitätsverbesserungen.
Switch 2 derzeit für 439 Euro
Wer den Kauf der Konsole bislang aufgeschoben hat, bekommt die Nintendo Switch 2 bei Amazon derzeit für 439 Euro. Das ist bemerkenswert, weil Nintendo den offiziellen Verkaufspreis in Europa erst Anfang September auf 499,99 Euro angehoben hat.
Das Systemupdate 23.0.0 wird normalerweise automatisch geladen. Alternativ lässt sich die Aktualisierung über „Systemeinstellungen > System > System-Update“ manuell anstoßen.
Schön wäre es auch wenn man über Amazon eine separate Dockingstation kaufen könnte. Aber top Preis
Aktuell bietet Nintendo die Switch 2 Docking Station nicht zum seperaten kauf an, das gibt es aktuell nur bei der Switch 1. Es gibt auf Amazon aber 3. Hersteller Docking Stations für die NSW2.
Kann man über Nintendo direkt kaufen. Haben wir auch gemacht.
Was sind eure Lieblings Switch (2) Games? Vielleicht ein wenig Inspiration für die anderen?
Bei mir: it takes two, Mario wonder, death squared, Mario galaxy, Hogwarts Legacy.
Nicht so gut fand ich dagegen: Split fiction, donkey Kong bananza.
Meine go to:
Diablo 2 Resurrected
Metroid Dread
No man’s sky
Mario kart world tatsächlich :D
Dinkel Long fand ich auch nicht so gut. Was hat dir an Split fiction nicht gefallen? Wollte es mir eigentlich noch holen.
Ich spiele aktuell Ori and the will of wisps.
No Man’s Sky
Cyberpunk 2077 (tatsche erstaunlich gut auf der S2)
LotR Krieg im Norden
Star Wars Battlefront Classic Collection
Pokémon Evoli
Zelda: Breath of the Wild
Final Fantasy X
Super Mario Wonder
Captain Toad: Treasure Tracker
Der kleine zockt Kurve und Mario Titel. Ich bin ein Fan von Mario Party und Mario Kart (World).
Für mich bisher:
– Mario Kart World
– Donkey Kong Bananza
– Pokemon Legenden Z-A
– Mario Tennis Fever
und
– The Legend of Zelda Breath of the Wild / Tears of the Kingdom Nintendo Switch 2 Edition
Ich liebe meine Switch 2. Kann ich nur empfehlen.
Dieser Preis > 439 Euro ist seid dem 21 Juli. Davor waren es 429 Euro.
Bester Preis (den ich sah,) war als Saturn/Mediamarkt die Mehrwertsteueraktion hatten. 380 € oder so.
Ich warte also weiter. Muss ja nicht kaufen. ;)
Meinte natürlich Donkey Kong :D
Ist die bei Amazon schon mit Wechselakku?
Kleiner Tip: Ab Herbst soll wegen EU-Richtlinie die Version mit wechselbarem Akku erscheinen!
Neue Version ist wohl mit Produktcode OSM gekennzeichnet, während die Seriennummer auf der Unterseite der Verpackung sowie an der Konsole mit den Buchstaben HLE beginnt!
Ich hab den Kauf der Switch 2 bzw. den Wechsel von der Switch 1 auf die Switch 2 bisher keinen Tag bereut.
Lohnt sich das denn aktuell oder kommt bald eine „Switch 2 Pro“ oder so?