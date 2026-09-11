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Endlich VRR am Fernseher

Nintendo Switch 2 noch für 439 Euro: Neues Update verbessert TV-Gaming
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17 Kommentare 17

Nintendo verteilt mit Version 23.0.0 ein umfangreicheres Systemupdate für die Switch 2. Wichtigste Neuerung ist die Unterstützung von Variable Refresh Rate, kurz VRR, im TV-Modus. Damit reicht Nintendo eine Funktion nach, die bereits vor dem Verkaufsstart angekündigt worden war, bislang aber nur mit dem integrierten Display der Konsole genutzt werden konnte.

Nintendo Switch 2

VRR passt die Bildwiederholfrequenz des Fernsehers dynamisch an die tatsächlich vom Spiel ausgegebenen Bilder pro Sekunde an. Schwankt die Framerate, können Bewegungen dadurch flüssiger erscheinen und störendes Screen-Tearing reduziert werden. Voraussetzung sind sowohl ein kompatibles Spiel als auch ein Fernseher mit VRR-Unterstützung.

Nintendo weist darauf hin, dass nach der Installation von Firmware 23.0.0 zusätzlich die Dockingstation der Switch 2 aktualisiert werden muss. Anschließend stehen in den Systemeinstellungen auch neue Optionen und Informationen zur VRR-Ausgabe bereit.

Umzug zwischen zwei Switch 2 wird einfacher

Das Update bringt daneben eine Reihe kleinerer Verbesserungen. Neu ist ein vollständiger Systemtransfer von einer Switch 2 auf eine andere. Das kommt nicht zuletzt passend zu den kürzlich angekündigten neuen Switch-2-Varianten.

Switch 2 Regal

Der „Handheld-Modus-Boost“ lässt sich jetzt direkt über die Schnelleinstellungen ein- und ausschalten. Nintendo erlaubt in diesem Modus außerdem die Verwendung anderer Controller, während die Joy-Con 2 an der Konsole befestigt bleiben. GameChat zeigt bereits besuchte Chats an und erlaubt es, einen Chat zu starten, ohne zunächst Freunde einladen zu müssen.

Auch die Mii-Verwaltung bekommt etwas Aufmerksamkeit. Eigene Miis lassen sich per QR-Code teilen und beim Erstellen kann auf Wunsch wieder Musik erklingen. Hinzu kommen Änderungen bei virtuellen Softwarekarten sowie die übliche Portion allgemeiner Stabilitätsverbesserungen.

Switch 2 derzeit für 439 Euro

Wer den Kauf der Konsole bislang aufgeschoben hat, bekommt die Nintendo Switch 2 bei Amazon derzeit für 439 Euro. Das ist bemerkenswert, weil Nintendo den offiziellen Verkaufspreis in Europa erst Anfang September auf 499,99 Euro angehoben hat.

Das Systemupdate 23.0.0 wird normalerweise automatisch geladen. Alternativ lässt sich die Aktualisierung über „Systemeinstellungen > System > System-Update“ manuell anstoßen.

Produkthinweis
Nintendo Switch 2 439,00 EUR

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11. Sep. 2026 um 07:05 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    17 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Schön wäre es auch wenn man über Amazon eine separate Dockingstation kaufen könnte. Aber top Preis

  • Was sind eure Lieblings Switch (2) Games? Vielleicht ein wenig Inspiration für die anderen?
    Bei mir: it takes two, Mario wonder, death squared, Mario galaxy, Hogwarts Legacy.
    Nicht so gut fand ich dagegen: Split fiction, donkey Kong bananza.

  • Dieser Preis > 439 Euro ist seid dem 21 Juli. Davor waren es 429 Euro.

    Bester Preis (den ich sah,) war als Saturn/Mediamarkt die Mehrwertsteueraktion hatten. 380 € oder so.

    Ich warte also weiter. Muss ja nicht kaufen. ;)

  • Kleiner Tip: Ab Herbst soll wegen EU-Richtlinie die Version mit wechselbarem Akku erscheinen!
    Neue Version ist wohl mit Produktcode OSM gekennzeichnet, während die Seriennummer auf der Unterseite der Verpackung sowie an der Konsole mit den Buchstaben HLE beginnt!

  • Ich hab den Kauf der Switch 2 bzw. den Wechsel von der Switch 1 auf die Switch 2 bisher keinen Tag bereut.

  • Lohnt sich das denn aktuell oder kommt bald eine „Switch 2 Pro“ oder so?

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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