Nintendo Switch 2 noch für 439 Euro: Neues Update verbessert TV-Gaming

Nintendo verteilt mit Version 23.0.0 ein umfangreicheres Systemupdate für die Switch 2. Wichtigste Neuerung ist die Unterstützung von Variable Refresh Rate, kurz VRR, im TV-Modus. Damit reicht Nintendo eine Funktion nach, die bereits vor dem Verkaufsstart angekündigt worden war, bislang aber nur mit dem integrierten Display der Konsole genutzt werden konnte.

VRR passt die Bildwiederholfrequenz des Fernsehers dynamisch an die tatsächlich vom Spiel ausgegebenen Bilder pro Sekunde an. Schwankt die Framerate, können Bewegungen dadurch flüssiger erscheinen und störendes Screen-Tearing reduziert werden. Voraussetzung sind sowohl ein kompatibles Spiel als auch ein Fernseher mit VRR-Unterstützung.

Nintendo weist darauf hin, dass nach der Installation von Firmware 23.0.0 zusätzlich die Dockingstation der Switch 2 aktualisiert werden muss. Anschließend stehen in den Systemeinstellungen auch neue Optionen und Informationen zur VRR-Ausgabe bereit.

Umzug zwischen zwei Switch 2 wird einfacher

Das Update bringt daneben eine Reihe kleinerer Verbesserungen. Neu ist ein vollständiger Systemtransfer von einer Switch 2 auf eine andere. Das kommt nicht zuletzt passend zu den kürzlich angekündigten neuen Switch-2-Varianten.

Der „Handheld-Modus-Boost“ lässt sich jetzt direkt über die Schnelleinstellungen ein- und ausschalten. Nintendo erlaubt in diesem Modus außerdem die Verwendung anderer Controller, während die Joy-Con 2 an der Konsole befestigt bleiben. GameChat zeigt bereits besuchte Chats an und erlaubt es, einen Chat zu starten, ohne zunächst Freunde einladen zu müssen.

Auch die Mii-Verwaltung bekommt etwas Aufmerksamkeit. Eigene Miis lassen sich per QR-Code teilen und beim Erstellen kann auf Wunsch wieder Musik erklingen. Hinzu kommen Änderungen bei virtuellen Softwarekarten sowie die übliche Portion allgemeiner Stabilitätsverbesserungen.

Switch 2 derzeit für 439 Euro

Wer den Kauf der Konsole bislang aufgeschoben hat, bekommt die Nintendo Switch 2 bei Amazon derzeit für 439 Euro. Das ist bemerkenswert, weil Nintendo den offiziellen Verkaufspreis in Europa erst Anfang September auf 499,99 Euro angehoben hat.

Das Systemupdate 23.0.0 wird normalerweise automatisch geladen. Alternativ lässt sich die Aktualisierung über „Systemeinstellungen > System > System-Update“ manuell anstoßen.