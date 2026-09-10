Erster Auftritt als Apple-CEO: John Ternus übernimmt die Bühne

John Ternus hat seinen ersten großen Auftritt als Apple-CEO absolviert. Beim gestrigen iPhone-Event wurde der neue Konzernchef vom vor Ort anwesenden Publikum im Steve Jobs Theater mit stehenden Ovationen empfangen.

Die Übergabe von Tim Cook geriet dabei sichtbar freundlich und mit einem kleinen Augenzwinkern. Inhaltlich setzte Ternus auf Kontinuität, formulierte aber zugleich erste eigene Schwerpunkte.

25 Jahre Apple und ein klarer Produktfokus

In seinen einleitenden Worten vor dem Publikum blickte Ternus auf seine inzwischen 25 Jahre bei Apple zurück. Als er damals zum Unternehmen kam, habe er sich einen solchen Moment nicht vorstellen können. Schon früh habe ihn jedoch angesprochen, wie ernst Apple Produkte, Gestaltung und Details nehme.

Ternus stellte vor allem den Anspruch heraus, leistungsfähige Technik möglichst einfach und intuitiv zugänglich zu machen. Produkte sollen seiner Darstellung nach nicht um ihrer selbst willen entstehen, sondern Kreativität, Produktivität und neue Möglichkeiten eröffnen. Auch Apples Werte, Design und Einfachheit rückte er auffällig stark in den Vordergrund.

Das passte zum gesamten Auftritt. Ternus wirkte ruhig und kontrolliert, ohne den Führungswechsel größer zu inszenieren als nötig. Gleichzeitig bekam er mit dem iPhone Duo direkt ein neues Produktsegment zur Vorstellung.

Das iPhone wieder stärker als Mittelpunkt

Auch strategisch ließ sich eine erste Akzentverschiebung erkennen. Ternus beschrieb das iPhone während der Keynote als persönlichen intelligenten Mittelpunkt, der Apple Intelligence, persönliche Daten, Apps und verbundene Geräte zusammenführt. Nicht wenige Medienvertreter sehen darin eine stärkere Rückbesinnung auf das iPhone als Zentrum von Apples Produktstrategie.

Das unterscheidet sich zumindest in der Tonlage von den vergangenen Jahren, in denen Apple seine wachsenden Dienste und das breitere Geräteportfolio regelmäßig stärker herausgestellt hat. Einen harten Kurswechsel kündigt Ternus damit allerdings nicht an. Sein erster Auftritt wirkt vielmehr wie der Versuch, Bekanntes neu zu gewichten.

Auch die ersten Reaktionen fallen entsprechend aus. Ternus wird überwiegend als unaufgeregt, sympathisch und produktorientiert beschrieben. Statt einer großen programmatischen Antrittsrede konzentrierte er sich auf Apples Produktverständnis und leitete anschließend schnell zur eigentlichen Präsentation über.