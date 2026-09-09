Zwei Tage Nintendo Direct: Das sind die wichtigsten Neuheiten

Nintendo hat seine zweite Direct-Präsentation innerhalb von zwei Tagen abgeschlossen und den Fahrplan für die Switch 2 weiter gefüllt. Die heutige rund 45-minütige Präsentation brachte unter anderem ein neues Metroid, ein neues Kirby-Spiel und die Bestätigung, dass Persona 6 auch für die Switch 2 erscheinen wird. Bereits gestern hatte Nintendo eine komplette Direct-Ausgabe dem 40. Geburtstag von „The Legend of Zelda“ gewidmet.

Eine der größeren Neuvorstellungen hört auf den Namen „Metroid Ravenous“. Das neue 2D-Abenteuer mit Samus orientiert sich optisch und spielerisch an „Metroid Dread“, erweitert das bekannte Konzept aber unter anderem um neue Fähigkeiten, mit denen Samus Energie von Gegnern aufnehmen kann. Der Switch-2-exklusive Titel soll am 28. Januar 2027 erscheinen.

Für das Frühjahr 2027 kündigte Nintendo zudem „Kirby and the World Beyond“ an. Persona 6 schafft ebenfalls den Sprung auf die Switch 2, einen konkreten Erscheinungstermin nannte Nintendo hier allerdings noch nicht. Zu den weiteren Ankündigungen gehören eine Switch-2-Version von Pikmin 4 am 12. November, Professor Layton am 10. Dezember und Monster Hunter Wilds am 4. Dezember. Resident Evil 2, Resident Evil 3 und Resident Evil 4 sollen bereits am 16. Oktober folgen.

Mario Kart World bekommt neue Strecken

Auch Besitzer bereits veröffentlichter Spiele werden bedient. Für Mario Kart World erscheint noch heute ein kostenloses Update mit zehn Strecken, die auf Kursen des ursprünglichen Super Mario Kart basieren. Zusätzlich kommen zwei neue Routen für den Knockout-Tour-Modus hinzu. Abonnenten von Nintendo Switch Online können zudem noch heute den GameCube-Klassiker „Star Fox Adventures“ auf der Switch 2 spielen.

Zelda feiert 40. Geburtstag

Die möglicherweise interessanteren Neuigkeiten hatte Nintendo allerdings bereits am Dienstag präsentiert. Im Rahmen der Zelda-Jubiläums-Direct gab es erstmals ausführliches Gameplay zum Remake von „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“. Die Neuauflage hatten wir bereits im Juni vorgestellt, jetzt steht auch der 5. November als Erscheinungstermin fest.

Das 1998 veröffentlichte N64-Spiel wird für die Switch 2 grundlegend überarbeitet. Nintendo verspricht komplett neue Grafik, einen orchestralen Soundtrack, vollständig vertonte Zwischensequenzen, zusätzliche Dialoge und modernisierte Kamera- und Bewegungssteuerungen. Link darf jetzt sogar per Knopfdruck springen. Mit dem Mikrofon der Switch 2 lassen sich Okarina-Melodien außerdem summen.

Zum Jubiläum hat Nintendo zudem den Namen seines kommenden Realfilms bestätigt. Dieser heißt schlicht „The Legend of Zelda“ und soll am 30. April 2027 in die Kinos kommen. Für 2027 ist darüber hinaus eine weltweite Konzertreihe mit Musik aus der Spieleserie vorgesehen. In der Nintendo-Today-App gibt es bereits neue Zelda-Kalenderanimationen und täglich freischaltbare Sammelkarten.

Zelda-Switch und Controller bei Amazon gelistet

Sammler bekommen bereits eine Woche vor dem neuen Spiel passende Hardware. Am 29. Oktober erscheint die Nintendo Switch 2 – The Legend of Zelda – Edition zum 40. Jubiläum. Die Konsole setzt auf grüne Joy-Con und zahlreiche goldene Triforce-Verzierungen auf Konsole und Dock. Das Spiel selbst gehört nicht zum Lieferumfang.

Dazu kommt ein passender Switch-2-Pro-Controller im Zelda-Design. Nintendo bietet darüber hinaus eine passende Transporttasche inklusive Displayschutzfolie an. Konsole und Controller sind bereits bei Amazon gelistet, die Verfügbarkeit schwankt aktuell allerdings deutlich.

Auch die physische Version von „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“ lässt sich bei Amazon bereits vormerken beziehungsweise vorbestellen. Die erste Auflage soll mit einer speziellen Verpackung mit strukturierter Folienveredelung ausgeliefert werden.