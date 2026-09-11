Wegen EU-Vorgaben: Google verschlechtert seine Suche in Europa

Google nimmt in Europa weitreichende Änderungen an seinen Suchergebnissen vor – und warnt selbst davor, dass die Suche dadurch schlechter wird. Gegenüber Reuters bezeichnet der Konzern den bevorstehenden Umbau sogar als die größte Verringerung der Servicequalität in der 29-jährigen Geschichte seiner Suchmaschine.

Auslöser ist der europäische Digital Markets Act. Google wurde im Juli mit einer Geldbuße von 460 Millionen Euro belegt, weil der Konzern nach Auffassung der EU-Kommission eigene Angebote bei der Suche nach Einkaufsmöglichkeiten, Hotels, Verkehr und Sport bevorzugt hatte. Google bekam anschließend 60 Tage Zeit für Anpassungen. Andernfalls drohen weitere Strafzahlungen.

Vergleichsportale rücken nach oben

Die Änderungen werden nun für Nutzer in Europa ausgerollt. Bei entsprechenden Suchanfragen soll künftig zunächst ein spezialisiertes Vergleichsportal prominent erscheinen, darunter folgen zwei weitere Dienste mit weniger Informationen. Gemeint sind etwa Vermittler wie Booking.com oder Expedia.

Direkte Angebote von Hotels, Fluggesellschaften, Restaurants und anderen Unternehmen rutschen dagegen weiter nach unten. Gleichzeitig reduziert Google den Informationsumfang seiner bekannten Ergebnis-Karussells. Echtzeitpreise und weitere bisher direkt sichtbare Details sollen dort teilweise verschwinden. Die Reihenfolge der eingeblendeten Vergleichsdienste bestimmt weiterhin Googles Algorithmus.

Google spricht von unzufriedenen Nutzern

Google argumentiert, dass die neuen Vorgaben vor allem Vermittlern zugutekommen und sowohl Nutzer als auch lokale Unternehmen benachteiligen. Frühere DMA-Anpassungen hätten nach Angaben des Konzerns bereits dafür gesorgt, dass kostenlose direkte Buchungszugriffe auf europäische Unternehmenswebseiten um rund 30 Prozent zurückgegangen seien.

Die neue Darstellung habe Google nach eigenen Angaben bereits mit Millionen Nutzern in Europa getestet. Die Reaktionen seien überwiegend negativ ausgefallen. Anwender hätten häufiger Suchanfragen neu formulieren müssen, um die gewünschten Informationen zu finden. Außerhalb der Europäischen Union bleibt die bisherige Darstellung erhalten.

Streit um den Digital Markets Act

Der Konflikt ist nicht neu. Google hatte den Digital Markets Act bereits im vergangenen Jahr scharf kritisiert und vor negativen Folgen für Nutzer und europäische Unternehmen gewarnt. In einem früheren Test hatte der Konzern in Deutschland, Belgien und Estland zeitweise nahezu alle erweiterten Hotelinformationen entfernt und stattdessen einfache Weblinks angezeigt.

Google stellt den aktuellen Umbau entsprechend als notwendige Reaktion auf die europäischen Vorgaben dar. Die EU verfolgt mit dem DMA dagegen das Ziel, die Marktmacht großer Plattformbetreiber einzuschränken und konkurrierenden Diensten bessere Chancen einzuräumen. Für europäische Google-Nutzer bedeutet dieser Konflikt nun zunächst: weniger direkte Informationen und mehr Umwege über Vergleichsportale.