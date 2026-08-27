Nintendo Switch 2 vor der Preiserhöhung: Jetzt noch günstiger erhältlich

Wer mit dem Kauf einer Nintendo Switch 2 liebäugelt, sollte die anstehende Preiserhöhung im Hinterkopf behalten. Ab dem 1. September verlangt Nintendo in Europa offiziell 499,99 Euro für die Konsole. Bislang werden im My Nintendo Store 469,99 Euro fällig – das kommende Wochenende ist damit die letzte Gelegenheit vor dem Stichtag.

Über die Preiserhöhung hatten wir bereits im Mai berichtet. Kurz vor dem Termin erinnern wir nun auch noch einmal daran. Die Anpassung betrifft neben Europa auch die USA und Kanada. Nintendo begründet sie allgemein mit veränderten Marktbedingungen, deren Auswirkungen voraussichtlich länger anhalten werden.

30 Euro mehr ab Montag

Nintendo nennt für Europa künftig 499,99 Euro. Damit steigt der eigene Store-Preis um rund sechs Prozent. Händler sind an diese Vorgabe allerdings nicht gebunden. Es ist daher keineswegs gesagt, dass sämtliche Angebote in der Nacht zum Montag automatisch um 30 Euro teurer werden.

Aktuell lässt sich die Nintendo Switch 2 unter anderem bei Amazon bestellen, im Handel werden teilweise Preise deutlich unter der bisherigen 469-Euro-Marke aufgerufen. Wer die Konsole ohnehin kaufen wollte, hat damit momentan einen zusätzlichen Puffer gegenüber dem neuen Nintendo-Preis.

Oder besser auf den Wechselakku warten?

Einen Grund zum Warten gibt es allerdings ebenfalls. Wie wir Anfang Juli berichtet haben, bringt Nintendo im Herbst eine überarbeitete europäische Switch 2 auf den Markt. Aufgrund neuer EU-Vorgaben lässt sich der Akku dieses Modells einfacher vom Nutzer austauschen.

Technisch bietet die Revision ansonsten keine zusätzlichen Funktionen. Die Akkukapazität sinkt geringfügig von 5.220 auf 5.172 mAh, die Konsole wird rund zehn Gramm schwerer. Wer auf bessere Reparierbarkeit Wert legt, kann den höheren Preis daher bewusst in Kauf nehmen. Wer einfach möglichst günstig in die Switch-2-Generation einsteigen möchte, dürfte dagegen mit den derzeitigen Angeboten besser fahren.