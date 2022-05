FreeTube: Datensparsame Mac-App für YouTube

Die webbasierte Anwendung, deren Mac-Version in Ausgabe 0.16 Beta zum Download bereitsteht , funktioniert in unserem Test einwandfrei und darf auch dann installiert werden, wenn ihr mit Googles Datenhunger grundsätzlich einverstanden seid. Versorgt euch der kostenfreie Download doch mit einem alternativen YouTube-Zugang, mit dem sich ausgesuchte Videos konsumieren lassen, ohne dass diese eure personalisierten Empfehlungen beeinflussen.

So lässt sich die FreeTube-Anwendung selbst nicht nur komplett ohne Benutzer-Account einsetzen, der 300 Megabyte große Download sorgt zudem auch dafür, dass YouTube über euren Nutzungsverlauf, die angestellten Suchen und die abonnierte Kanäle so wenig wie möglich erfährt.

