Apple TV+ am nächsten Wochenende kostenlos für alle

Das Rätselraten hat ein Ende. In der vergangenen Woche hat Apple auf verschiedenen sozialen Netzwerken für ein besonderes Ereignis im Zusammenhang mit seinem Videodienst Apple TV+ geworben. Slogans wie „See for yourself“ oder „Stay tuned“ wurden dabei in Verbindung mit dem ersten Wochenende im Januar gebracht. Jetzt ist die Auflösung da: Apple wird am 4. und 5. Januar auch jenen Nutzern Zugriff auf Apple TV+ gewähren, die nicht für den Videodienst bezahlen.

This weekend, see for yourself. Stream for free Jan 4-5. pic.twitter.com/8p6PCUYpms — Apple TV (@AppleTV) December 30, 2024

Des Rätsels Lösung wurde wie die ominöse Ankündigung selbst über die Social-Media-Accounts von Apple ausgespielt. Demzufolge kann man am Samstag dem 4. und Sonntag dem 5. Januar 2025 unabhängig davon, ob man für den Videodienst bezahlt oder nicht, auf Apple TV+ zugreifen.

Serien- und Film-Empfehlungen für Leser von ifun.de, die kein Abonnement von Apple TV+ haben, könnt ihr gerne in den Kommentaren absetzen. Wenn man das Angebot nutzt, sollte man insbesondere bei Serien zuvor aber einen Blick auf die Gesamtlaufzeit der einzelnen Staffeln werfen. Ihr könnt davon ausgehen, dass Apple den Gratiszugriff ebenso pünktlich wie er aktiviert wird, wieder sperrt.

Wir gehen mal davon aus, dass Apple das Angebot weltweit ausspielt, wenngleich wir bislang nur englischsprachige Werbung dafür gesehen haben. Zudem bleibt abzuwarten, ob für die Phase der kostenlosen Nutzung jeweils die lokalen Uhrzeiten oder die in Kalifornien gültige Zeitzone ausschlaggebend ist.

Apple will neue Abonnenten gewinnen

Sicher ist auf jeden Fall, was Apple mit dieser Aktion bezweckt. Während die Mitbewerber im Streaming-Bereich vermehrt mit günstigeren, allerdings dann durch Werbung mitfinanzierten Abonnements um Nutzer werben, bekommt man Apple TV+ entweder ganz oder gar nicht. Apples Werbewochenende soll dazu dienen, neue Nutzer für das bei Apple TV+ vorhandene Film- und Serienangebot zu begeistern.

Regulär kostet Apple TV+ 9,99 Euro im Monat. Wenn man mehr als einen Videodienst dauerhaft abonnieren will, lohnt sich weiterhin der Blick auf das MagentaTV Mega-Stream-Angebot der Telekom. Hier verpflichtet man sich zwar auf zwei volle Jahre, bekommt in diesem Zeitraum jedoch neben MagentaTV auch Netflix, Disney+, Apple TV+ und RTL+ umgerechnet zu einem Monatspreis von 18,75 Euro.