Neuzugänge im März: Paramount+ meldet drei Serien-Highlights

Der noch junge Video-Streaming-Dienst Paramount+, der sich nach der Erst-Registrierung grundsätzlich sieben Tage lang kostenlos ausprobieren lässt, ist in den vergangenen Monaten durch einen nur langsam wachsenden Content-Katalog aufgefallen.

Während andere Streaming-Anbieter 20 bis 50 neue Filme und Serien pro Monat in ihre Angebote aufnehmen und offensiv die Werbetrommel mit diesen rühren, ruhte sich Paramount+ in den zurückliegenden Monaten auf der Ankündigung neuer Highlights im einstelligen Bereich aus.

Im Januar wurden nur sieben Content-Highlights vorgestellt, im Februar verzeichnete der Dienst gerade mal acht Neuzugänge. Kompensiert wird das zurückhaltende Content-Angebot nun offenbar durch frühe Meldungen anstehender Neuzugänge. So informiert Paramount+ schon heute über die für den März geplanten Content-Neuzugänge und arbeitet diesmal drei Highlights heraus.

Drei Serien-Highlights im März

Im übernächsten Monat starten demnach die Mafia-Serie TULSA KING mit Sylvester Stallone, die zweite Staffel YELLOWJACKETS und die neue Spionage-Serie RABBIT HOLE mit Kiefer Sutherland auf Paramount+.

Alle drei Serien-Neuvorstellungen sollen nicht mit einem Mal zur Verfügung gestellt werden, sondern sind als wöchentliche Rollouts angelegt, bei denen lediglich eine neue Folge pro Woche freigegeben werden soll. Immerhin TULSA KING und RABBIT HOLE sollen ihre wöchentlichen Ausstrahlungen mit jeweils zwei Episoden zum Launch beginnen.

Alle drei Highlights starten allerdings erst zum Ende des Monats. Während TULSA KING am 19. März abrufbar sein wird, folgt die zweite Staffel von YELLOWJACKETS erst am 24. März. Noch mal drei Tage später, also erst am 27. März wird RABBIT HOLE an den Start gehen.

Alle anderen Katalog-Neuzugänge hat Paramount+ in dieser PDF-Übersicht versammelt.