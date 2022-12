Paramount+: Januar-Neuheiten und Werbung bei Pause

Der neue Video-Streaming-Dienst Paramount+, der sich sieben Tage lang komplett kostenlos ausprobieren lässt und unter anderem mit der deutschen Polit-Dokumentation Die Unbeugsamen lockt, die sich der ersten Generation von Frauen im Bundestag widmet, hat seine Januar-Neuheiten vorgelegt.

Nur sieben Highlights

Verglichen mit den ellenlangen Listen, die wir von konkurrierenden Streaming-Diensten gewohnt sind, fällt die Übersicht der sogenannten Content Highlights für Deutschland, Österreich und die Schweiz allerdings überraschend überschaubar aus.

Drei neue Spielfilme

So führt Paramount+ im kommenden Monat gerade mal drei neue Spielfilm-Highlights in den Ring. Neben dem 2022 veröffentlichtem Thriller Significant Other sind hier nur die beiden 2021 veröffentlichten Dramen Three Month und The Novice aufgeführt, die offenbar alle direkt zum Start des neuen Jahres verfügbar sein werden.

Vier neue Serien

In der Kategorie der Serien fährt Paramount+ die erste Staffel der Comedy-Serie I Love That For You auf, die der Homeshopping-Moderatorin Joanna Gold folgt. Zudem wird aus Spanien die erste Staffel der Drama-Serie Bessere Tage (Dias Mejores) zur Verfügung gestellt.

Dazu gibt es zwei Staffeln von iCarly, von der wöchentlich allerdings nur je zwei neue Folgen angeboten werden sollen und die Mini-Serie „Simon Becketts Die Chemie des Todes“, die ihre sechs Folgen ebenfalls nur langsam über sechs Monate hinweg in den Paramount+-Katalog eingliedert.

Werbung bei Pause

Ob die neuen Abonnenten dem gerade erst gestarteten Streaming-Dienst jedoch überhaupt so lange treu bleiben werden muss isch erst noch zeigen. In den Vereinigten Staaten ist Paramount+ offenbar dazu übergegangen, zahlenden Abonnenten Werbe-Einblendungen während pausierter Inhalte anzuzeigen. Unsere Anfrage bei Paramount+ ob ähnliche Standbild-Anzeigen auch in Deutschland geplant sind, wartet derzeit noch auf eine Antwort.