Tiles für Mac: Programmfenster per Mauszeiger anpassen

Die komplett kostenfreie Mac-Anwendung Tiles ist als herkömmlicher Fenster-Manager nur unzureichend beschrieben. Tiles ist vielmehr eine Applikation, die dabei hilft Fenstergrößen anzupassen, ohne dass ihr mit eurem Mauszeiger exakt die Ecke des fraglichen Fensters anklicken und die Fenstergröße anschließend durch das manuelle Skalieren des Fensters festlegen müsst.

Automatische „Snap to Edges“-Funktion

Stattdessen setzt Tiles auf eine so genannte „Snap to Edges“-Funktion, die euch die Größe eines Programmfensters anpassen lässt, indem dieses auf einen von acht Bereichen am Bildschirmrand eures Macs gezogen wird. Hier muss also nur noch grob irgendwo in die Titelleiste geklickt und das Fenster anschließend an den Monitorrand links-oben, links-unten oder links-mittig, oben- oder unten-mittig sowie auf die korrespondierenden Plätze am rechten Bildschirmrand gezogen werden.

Sobald die entsprechenden Bereiche berührt werden zeigt ein halbtransparenter Fenster-Umriss die Zielgroße an, in die das Fenster nach dem Loslassen dann vergrößert beziehungsweise verkleinert wird. Gut zu wissen: Sobald das Fenster anschließend wieder beweget wird, nimmt dieses erneut seine ursprüngliche Größe an, also die die es vor der Nutzung der „Snap to Edges“-Funktion hatte. Ein nettes Feature, das sich bei Bedarf aber auch deaktivieren lässt.

 

Kostenfrei und gut konfigurierbar

In den Einstellungen der kostenfreie Applikation lässt sich darüber hinaus festlegen welcher Bildschirmbereich welchen Einfluss auf das Fenster haben soll, ob eine Verzögerung gewünscht ist und ob die Anpassung animiert oder umgehend erfolgen soll.

Zudem lässt der Freeware-Download Tiles für Mac die Konfiguration von Tastatur-Kurzbefehlen zu, mit denen sich das aktive Fenster schnell auf halbe Bildschirmgröße, das linke Drittel oder das Viertel oben Rechts skalieren lässt und erinnert damit an unseren Kategorie-Favoriten Rectangle, der seinerseits über eine deutsche Benutzeroberfläche verfügt.