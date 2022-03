2 Wochen „Saturn Super Sale“: Offline ab morgen, online ab 20 Uhr

Was Fernseher und Rechner angeht will Saturn auf Direktabzüge setzen, die sich an der Höhe des Verkaufspreises orientieren. Der Händler erklärt:

Offiziell startet der Saturn Super Sale erst am morgigen Mittwoch und läuft dann, zwei Wochen lang, bis zum 12. April in allen deutschen Saturn-Filialen. Allerdings gelten für den Onlineshop andere Zeiten. Dieser wird schon heute Abend mit der Verkaufsaktion starten.

Insert

You are going to send email to