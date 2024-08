Neues Netzwerkdienstprogramm aktualisiert: IPv6, deutsche Oberfläche

Über die neue Freeware-App „Neo Network Utility“ des Software-Studios DEVONtechnologies haben wir zum Debüt des nur fünf Megabyte kleinen Downloads berichtet. Die DEVONthink-Entwickler bieten das Netzwerk-Tool als modernen, inoffiziellen Nachfolger des lange Zeit von Apple bereitgestellten Netzwerkdienstprogramms an.

Die Anwendung erinnert in Funktion und Design stark an das Original, das mit dem Update auf macOS 11 Big Sur vor vier Jahren eingestellt wurde. Mit dem aktuellen Update auf Version 1.1 erweitert DEVONtechnologies die Funktionalität ihrer Freeware-Alternative und liefert neue Funktionen nach.

IPv6 und deutsche Oberfläche

Wie die ursprüngliche Apple-Software ermöglicht auch das „Neo Network Utility“ den Zugriff auf eine Vielzahl von Netzwerktools, die euch tiefere Einblicke in die Netzwerkschnittstellen und -funktionen des Macs bieten. Dazu gehören Werkzeuge wie Netstat, Ping, Traceroute und Lookup, die über eine grafische Benutzeroberfläche zugänglich sind. Neu in Version 1.1 ist die Unterstützung für IPv6, was die Anwendung für moderne Netzwerke besser nutzbar machen soll. Zudem spricht die App nun auch Deutsch und stellt sich auf lokalen Systemen direkt als Netzwerkdienstprogramm.app vor.

Ebenfalls hinzugekommen ist die Option, versteckte Netzwerkadapter anzuzeigen oder auszublenden. Diese Funktion bietet Nutzern eine bessere Kontrolle über die angezeigten Informationen und erleichtert die Fehlersuche in komplexeren Netzwerkumgebungen. Zudem können jetzt die zugrunde liegenden Shell-Befehle angezeigt werden, was insbesondere für technisch versierte Anwender von Interesse sein dürfte.

Die Anwendung merkt sich jetzt die zuletzt ausgewählte Registerkarte, was den erneuten Zugriff auf häufig genutzte Funktionen beschleunigt. Änderungen am Abrufintervall der Netzwerkdaten werden sofort übernommen, ohne dass die App neu gestartet werden muss. Die Erkennung von Netzwerkadapter-Hardware wurde ebenfalls verbessert, sodass die Anwendung nun zuverlässiger arbeitet, insbesondere bei der Identifizierung von weniger bekannten Geräten. Die App sollte auf euren Systeme nicht fehlen.