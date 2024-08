Apple Music: Playlisten zu YouTube Music übertragen

Apple ermöglicht Nutzern des hauseigenen Musik-Streaming-Dienstes Apple Music, ihre selbst erstellten Playlisten von Apple Music zu YouTube Music zu übertragen. Dies geht aus dem neu veröffentlichten Support-Eintrag #120030 („Eine Kopie deiner Apple Music-Playlists zu einem anderen Dienst übertragen“) hervor.



Der Export vorhandener Wiedergabelisten wird dabei über die „Daten und Datenschutz“-Seite von Apple angestoßen. Der Prozess dauert in der Regel nur wenige Minuten, kann in Abhängigkeit von der Anzahl der vorhandenen Playlists auch mehrere Stunden beanspruchen. Voraussetzung für die Nutzung dieses Dienstes ist ein aktives Apple Music- oder iTunes Match-Abonnement sowie ein aktives YouTube Music-Konto.

Was übertragen wird und was nicht

Übertragen werden nur Playlists, die der Nutzer selbst erstellt hat, einschließlich kollaborativer Playlists, die er besitzt. Musikdateien, geteilte Playlists, die nicht kollaborativ sind, sowie kuratierte Playlists und Ordnerstrukturen werden nicht übernommen. Nur Songs, die auch auf YouTube Music verfügbar sind, werden in die neuen Playlists integriert. Inhalte wie Podcasts, Hörbücher oder selbst hochgeladene Dateien bleiben unberücksichtigt.

So funktioniert der Transfer

Um den Transfer zu starten, melden sich Anwender auf der „Daten und Datenschutz“-Seite Apples an und wählen die Option „Eine Kopie deiner Daten übertragen“. Danach ist eine Anmeldung bei YouTube Music erforderlich. Apple informiert die Nutzer während des Prozesses per E-Mail über den Status der Übertragung. Nach Abschluss des Transfers erscheinen die Playlists im „Bibliothek“-Tab von YouTube Music. Änderungen an Playlists nach dem Transfer werden jedoch nicht synchronisiert. Bereits übertragene Playlists bleiben auch dann erhalten, wenn der Transfer abgebrochen wird.

Dieser Dienst steht nur für vollwertige Apple-Konten zur Verfügung, Kinderkonten und verwaltete Apple IDs sind ausgeschlossen. Auch ist der Service nur in Ländern verfügbar, in denen Apple Music angeboten wird.