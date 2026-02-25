Neues MacBook: Zugunsten des Preises wohl deutlich abgespeckt

Vieles deutet darauf hin, dass wir nächste Woche auch das schon längere Zeit erwartete neue Einsteiger-Macbook zu sehen bekommen. So gut wie sicher ist aber auch, dass diese neue MacBook-Variante nicht die einzige Produktankündigung vor der für Mittwoch angesetzten „Apple Experience“ sein wird. Alles deutet darauf hin, dass Apple bereits die Tage davor nutzt, um weitere neue Produkte einzuführen.

Zu dem von vielen Apple-Nutzern mit Neugier erwarteten neuen Notebook gibt es nun weitere, allerdings unbestätigte Informationen. Bislang war hauptsächlich bekannt, dass das Gerät auf einen iPhone-Prozessor setzen und in bunten Farben erhältlich sein soll. Die Autoren von AppleInsider berichten davon, dass sie eine Apple-interne Testversion von macOS auswerten und auf diesem Weg Details zu dem Gerät in Erfahrung gebracht haben. Das Apple-Blog MacRumors beruft sich derweil auf angeblich aus chinesischen Branchenkreisen stammende Informationen.

Abstriche bei Display und Ausstattung

So wird damit gerechnet, dass das Display eine geringere maximale Helligkeit bietet und unterhalb der 500 Nits des aktuellen MacBook Air liegt. Zudem soll auf die True-Tone-Funktion verzichtet werden, die normalerweise Farben und Helligkeit automatisch an das Umgebungslicht anpasst.

Auch bei der Speicherausstattung sind wohl Einschränkungen vorgesehen. Erwartet werden Varianten mit 256 und 512 Gigabyte, für Bildungseinrichtungen möglicherweise auch ein Modell mit 128 Gigabyte. Größere Speicheroptionen sollen nicht verfügbar sein. Hinzu kommt, dass die Basisversion wohl langsamere SSD-Geschwindigkeiten bietet, was unter anderem auf den Einsatz nur eines einzelnen NAND-Speicherchips zurückzuführen ist.

Weitere Abstriche sollen die Ausstattung im Alltag betreffen. Das neue MacBook wird voraussichtlich weder eine Schnellladefunktion unterstützen, noch mit einer beleuchteten Tastatur ausgestattet sein.

Preis als zentrales Argument

Sicher scheint, dies konnte man aber auch ohne die neuen Informationen erwarten, dass Apple bei der Ausstattung den Rotstift angesetzt hat, um einen möglichst attraktiven Preis zu erzielen. Angeblich soll das neue MacBook in den USA für rund 700 Dollar angeboten werden. Das bisher günstigste Apple-Notebook, das MacBook Air, wird offiziell ab 999 Euro angeboten.