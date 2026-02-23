Gestaffelte Ankündigungen statt Keynote
Apple plant mehrtägige Produktvorstellungen Anfang März
Apple bereitet für Anfang März seine ersten größeren Produktankündigungen des Jahres vor. Statt einer klassischen Keynote zeichnet sich jedoch ein anderes Format ab. Nach Informationen aus dem Umfeld des Unternehmens sollen sich die Neuheiten über drei Tage verteilen. Zwischen dem 2. und 4. März sind mehrere Ankündigungen vorgesehen, ehe ausgewählte Medienvertreter am 4. März zu einer sogenannten Special Apple Experience eingeladen sind.
Ein Livestream wie bei früheren Veranstaltungen ist bislang nicht angekündigt. Auch die Wortwahl der Einladung deutet auf ein kleineres Format hin. Statt von einem Event spricht Apple ausdrücklich von einer Experience. Treffen sollen in New York, London und Shanghai stattfinden. Beobachter gehen daher davon aus, dass Apple einzelne Produkte per Pressemitteilung veröffentlicht und anschließend vor Ort praktische Einblicke ermöglicht.
Der 4. März fällt auf einen Mittwoch, was für größere Apple-Präsentationen untypisch ist. Üblicherweise wählt das Unternehmen Dienstage für zentrale Produktvorstellungen. Branchenkenner halten es deshalb für wahrscheinlich, dass die Neuheiten bereits am Montag und Dienstag bekannt gegeben werden. Am Mittwoch könnten Journalisten und Influencer dann Gelegenheit erhalten, neue Geräte auszuprobieren.
Erwartet werden mindestens fünf Produkte aus unterschiedlichen Kategorien. Als wahrscheinlich gilt ein neues, preisgünstigeres MacBook. Hinweise darauf liefert unter anderem die Gestaltung der Einladung, die Farben zeigt, in denen das Gerät erscheinen könnte. Zudem würde eine persönliche Präsentation vor Ort vor allem dann Sinn ergeben, wenn ein neues Design im Mittelpunkt steht und nicht lediglich ein schnellerer Prozessor.
Neue MacBooks, iPads und ein iPhone?
Neben dem MacBook werden weitere Aktualisierungen erwartet. Dazu zählen das iPhone 17e, ein iPad Air mit M4 Chip, ein Einstiegs iPad mit A18 Prozessor sowie überarbeitete MacBook Pro und MacBook Air Modelle. Auch neue Versionen des Mac Studio und ein aktualisiertes Studio Display gelten als Kandidaten für das erste Halbjahr.
In mehreren Apple Stores sollen Bestände bestehender Modelle spürbar zurückgehen. Betroffen sind unter anderem das iPhone 16e, aktuelle iPad Air Varianten sowie verschiedene MacBook Air und MacBook Pro Konfigurationen. Solche Engpässe gelten häufig als Hinweis auf bevorstehende Modellwechsel.
Apple TV!!!!
Ich warte auch sehnsüchtig
Ernst gemeinte Frage: was erwartet ihr an Neuerungen?
Ich nutze das Teil ausschliesslich fürs Streaming und dafür reicht selbst die uralte 4. Generation.
Trotzdem möchte man wenn man sich jetzt noch eins kauft keine alte Hardware einkaufen. Es wird schon länger gesagt, dass ein neues kommen soll. Seitdem warte ich mit dem Kauf!
@iPhibse bei mir wird beim Start vom Film immer das Bild kurz schwarz, da der Apple TV irgendwas immer am Bild umschaltet. Das ist ziemlich nervig, von daher hoffe ich, dass das bei dem neuen nicht mehr passiert.
Ich habe noch den Apple TV 4K mit der Touch-Fernbedienung.
iPhibse, wenn du mit 4. Generation das Apple TV HD meinst, reicht das für gar nichts mehr, es sei denn, du hast keine Ansprüche und nimmst Umschalt-/Umstellzeiten von 5-10 Sekunden in Kauf!
@Jelmke das ist normal und sogar eine gewollte Funktion. Das Apple TV schaltet dabei die Bildwiederholrate von deinem Fernseher um, wenn eine App bspw. 24Hz unterstützt. Wird bei einem neuen Apple TV genauso sein, weil der Fernseher das macht. Das kannst du aber in den Einstellungen ändern, weiß nur nicht mehr wie der Punkt genau heißt.
@Jelmke
Das schwarz werden des bildes wird warscheinlich daran liegen dass du fürs menü und co 60fps ausgewählt hast aber wenn du einen film startest schaltet dein appleTV auf die nativen 24fps.
Das umschalten am appleTV geht sehr schnell, der Fernseher benötigt meistens dafür mehr zeit und macht währenddessen eben eine schwarzblende.
Also wenn dich das zu sehr stört kannst du entweder das „An Inhalt anpassen“ abschalten oder eher den HDMI ausgang auf 4k 24fps begrenzen.
Soltest du „An Inhalt anpassen“ deaktivieren wird das bild mit microrucklern kommen da dann eben die 24fps nicht glatt auf die 60fps aufgeteilt werden können
@Klabusterhirn: Was dauernd wo 10 Sekunden? Wenn Su über den Taskmanager von eine App zur anderen wechselst, geht das bei mir immer sofort.
@jelmke: Dann musst Du Dir einen neuen Fernseher kaufen und keine neue Apple TV. Denn der braucht wohl so lange um die Bildwiederholungsrate umzuschalten. Bei meinem ist das ein ganz kurzes Flackern, was man aber nur sieht, wenn man genau drauf achtet.
Apple Watch mit Klapp Funktion!!!
Herausragend, wie so oft!
Warum? Das aktuelle reicht doch locker für alle möglichen Anforderungen.
– AI um z.B. nach Inhalten, Szenen, Statistiken zu fragen
– AAA Games, die schon auf iPhone iPad Mac laufen
Deshalb wird es mindestens ein A17pro werden.
Weil die AI von Apple auch so gut funktioniert und noch in 2011 bei Siri Beta hängt…
Welche AAA Games denn? Wenn man zocken will, kauft man sich ganz sicher kein AppleTV.
Wird nicht kommen, versprochen.
Apple Glasses ;)
Fände ich auch spannend aber ich glaube eher nicht. Vielleicht Ende des Jahres?
Ernsthaft? Von Apple ? Klar, wenn dann in 2030. Für Apple Glasses bräuchte Apple erstmal ein KI/Siri Grundgerüst. Hat Apple aber nicht. Somit wird es auch erstmal keine Apple Glasses geben.