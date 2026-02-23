Apple plant mehrtägige Produktvorstellungen Anfang März

Apple bereitet für Anfang März seine ersten größeren Produktankündigungen des Jahres vor. Statt einer klassischen Keynote zeichnet sich jedoch ein anderes Format ab. Nach Informationen aus dem Umfeld des Unternehmens sollen sich die Neuheiten über drei Tage verteilen. Zwischen dem 2. und 4. März sind mehrere Ankündigungen vorgesehen, ehe ausgewählte Medienvertreter am 4. März zu einer sogenannten Special Apple Experience eingeladen sind.

Ein Livestream wie bei früheren Veranstaltungen ist bislang nicht angekündigt. Auch die Wortwahl der Einladung deutet auf ein kleineres Format hin. Statt von einem Event spricht Apple ausdrücklich von einer Experience. Treffen sollen in New York, London und Shanghai stattfinden. Beobachter gehen daher davon aus, dass Apple einzelne Produkte per Pressemitteilung veröffentlicht und anschließend vor Ort praktische Einblicke ermöglicht.

Gestaffelte Ankündigungen statt Keynote

Der 4. März fällt auf einen Mittwoch, was für größere Apple-Präsentationen untypisch ist. Üblicherweise wählt das Unternehmen Dienstage für zentrale Produktvorstellungen. Branchenkenner halten es deshalb für wahrscheinlich, dass die Neuheiten bereits am Montag und Dienstag bekannt gegeben werden. Am Mittwoch könnten Journalisten und Influencer dann Gelegenheit erhalten, neue Geräte auszuprobieren.

Erwartet werden mindestens fünf Produkte aus unterschiedlichen Kategorien. Als wahrscheinlich gilt ein neues, preisgünstigeres MacBook. Hinweise darauf liefert unter anderem die Gestaltung der Einladung, die Farben zeigt, in denen das Gerät erscheinen könnte. Zudem würde eine persönliche Präsentation vor Ort vor allem dann Sinn ergeben, wenn ein neues Design im Mittelpunkt steht und nicht lediglich ein schnellerer Prozessor.

Neue MacBooks, iPads und ein iPhone?

Neben dem MacBook werden weitere Aktualisierungen erwartet. Dazu zählen das iPhone 17e, ein iPad Air mit M4 Chip, ein Einstiegs iPad mit A18 Prozessor sowie überarbeitete MacBook Pro und MacBook Air Modelle. Auch neue Versionen des Mac Studio und ein aktualisiertes Studio Display gelten als Kandidaten für das erste Halbjahr.

In mehreren Apple Stores sollen Bestände bestehender Modelle spürbar zurückgehen. Betroffen sind unter anderem das iPhone 16e, aktuelle iPad Air Varianten sowie verschiedene MacBook Air und MacBook Pro Konfigurationen. Solche Engpässe gelten häufig als Hinweis auf bevorstehende Modellwechsel.