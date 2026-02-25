FRITZ!Box 6835 und FRITZ!Repeater 6700 Pro
FRITZ! kündigt neuen 5G-Router und Repeater mit Wi-Fi 7 an
Der Berliner Netzwerkausrüster FRITZ! (ehemals AVM) hat einen Ausblick auf kommende Produkte gegeben. Dazu zählen insbesondere der neue Router FRITZ!Box 6835 5G und der FRITZ!Repeater 6700 Pro.
Bei der FRITZ!Box 6835 5G handelt es sich um einen Router, der laut Hersteller für den Einsatz im Bereich Fixed Wireless Access (FWA) vorgesehen ist. Vereinfacht gesagt: Das Gerät wird übers Mobilfunknetz ans Internet angebunden, ist jedoch weniger für die Verwendung unterwegs, sondern in erster Linie für den stationären Einsatz konzipiert.
Laut Hersteller kann das Gerät Übertragungsraten von bis zu 2 GBit/s erreichen. Die Stromversorgung erfolgt über USB-C, wodurch sich die Box auch mit einer Powerbank betreiben lässt. Für die Anbindung ans Mobilfunknetz werden sowohl klassische SIM-Karten als auch die Einbindung per eSIM unterstützt. Bei der lokalen Verteilung des Internetzugangs setzt der neue FRITZ!-Router auf Wi-Fi 7. Ergänzend stehen ein 2,5-GBit/s- und ein 1-GBit/s-LAN-Anschluss für kabelgebundene Geräte zur Verfügung.
Begleitend nimmt der Hersteller mit der FRITZ!Box 6825 4G auch eine kompaktere Variante für den LTE-Standard ins Programm, die allerdings nur Wi-Fi 6 unterstützt.
Neuer Repeater für Wi-Fi 7
Für den Ausbau bestehender Funknetze hat FRITZ! den neuen FRITZ!Repeater 6700 Pro vorgestellt. Der Quadband-Repeater unterstützt Wi-Fi 7 auf den Frequenzbändern 6 GHz, 2 x 5 GHz und 2,4 GHz und soll Datenraten von bis zu 18 GBit/s erreichen. Ergänzend stehen hier jeweils ein LAN-Anschluss mit 10 GBit/s und 2,5 GBit/s zur Verfügung.
FRITZ! hat noch keine konkreten Angaben zur Verfügbarkeit und den Preisen der neuen Geräte gemacht. Die bislang bekannten technischen Angaben hängen wir unten an.
FRITZ!Box 6835 5G
- Kompakter WLAN-Router für Mobilfunk über 5G, 4G im Download bis zu 2 GBit/s und im Upload bis zu 900 MBit/s
- Wi-Fi 7: 2 x 2 auf 5 GHz und 2,4 GHz
- WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s
- 1 x 2,5 Gigabit- und 1 x 1 Gigabit-LAN-Anschluss für die Anbindung von Notebook, Smart TV etc.
- Mobilfunk über 5G gemäß 3GPP Release 16 mit 5-facher 5G Carrier Aggregation (4 x 4 MIMO)
- Unterstützung von 5G Standalone und 5G Non Standalone
- 5G-Band-Support: n1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 75, 76, 77, 78
- Mobilfunk über 4G gemäß LTE Advanced Pro Kategorie 20 mit 6-facher 4G/LTE Carrier Aggregation (4 x 4 MIMO)
- 4G-Band-Support: B1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43 (alle 4 x 4 MIMO)
- Ausrichthilfe zur optimalen Positionierung des Geräts gegenüber der Mobilfunkzelle
- Unterstützung für Dynamic Spectrum Sharing (DSS)
- 1 x Nano-SIM-Slot, eSIM
- Stromversorgung über USB-C, auch mit USB-C-Powerbank nutzbar
FRITZ!Box 6825 4G
- Kompakter WLAN-Router für Mobilfunk über 4G, bis 300 MBit/s im Download und 50 MBit/s im Upload
- Wi-Fi 6 bis 600 MBit/s (2,4 GHz)
- 1 x Gigabit-LAN-Anschluss für Computer, Fernseher und andere Netzwerkgeräte
- Mobilfunk über 4G gemäß 3GPP Release 10 mit LTE Advanced Kategorie 6, 2-facher 4G/LTE Carrier Aggregation und 2 x 2 MIMO
- 4G/LTE-Modem mit Multibandunterstützung (FDD): Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 32
- 4G/LTE-Modem mit Multibandunterstützung (TDD): Band 38, 40 und 41
- UMTS/HSPA+-Modem mit Triband-Unterstützung: Band 1, 5 und Band 8
- 1 x Nano-SIM-Slot
- Stromversorgung über USB-C, auch mit USB-C-Powerbank nutzbar
FRITZ!Repeater 6700 Pro
- Quadband-WLAN-Repeater vergrößert die WLAN-Reichweite
- Unterstützt WLAN Mesh
- Wi-Fi 7 Triband: 2 x 2 auf 6 GHz, 4 x 4 auf 5 GHz, 4 x 4 auf 5 GHz und 2 x 2 auf 2,4 GHz (2 Funkmodule bei 5 GHz)
- WLAN-Geschwindigkeit: 6 GHz: 5760 MBit/s; 5 GHz: 5760 MBit/s; 5 GHz: 5760 MBit/s; 2,4 GHz: 688 MBit/s: Gesamtdatenrate bis zu 18 GBit/s
- 1 x 10-GBit/s- und 1 x 2,5 GBit/s LAN-Port für die Anbindung per Kabel oder zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte
- Übernimmt automatisch Namen und Passwort des bestehenden WLANs (an jedem WLAN-Router via WPS)
- An jedem WLAN-Router einsetzbar
AVM schafft es jetzt schon nicht alle Modelle zeitnah mit Updates zu versorgen. Auch wenn ich froh bin, dass AVM überhaupt Produktpflege betreibt. Aber irgendwie ist kein System dahinter zu erkennen und es wirkt so, als wären sie mit den ganzen Modellen jetzt schon überfordert.
Es ist nicht mehr AVM, sondern Fritz. Sie wurden verkauft und seitdem ist der Laden grottig.
Offenbar soll die Fritz!Box Verbindung des Repeaters wie gehabt über eines der 5GHz Bänder hergestellt werden. Eignet sich 6GHz da nicht noch besser? Da wären so gut wie keine Störungen zu erwarten und es wäre meines Wissens auch kein DFS nötig. Einzig bei der Reichweite bin ich mir nicht sicher, ob 6GHz sich als „Backbone“ eignen würde.
Je höher die Frequenz ist umso niedriger ist die Reichweite
Der Repeater dann 200€ ?
Eher 250-300 € befürchte ich.
Der 6000er liegt ja auch noch bei 215€.
Ich warte auf genau das Gerät. Der 3000er und 6000er können dann jeweils eine Etage weiter „wandern“. Der 6700 kommt dann ins EG. Die FB ist im Keller.
Der 1750E kann dann in Rente gehen….