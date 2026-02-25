FRITZ! kündigt neuen 5G-Router und Repeater mit Wi-Fi 7 an

Der Berliner Netzwerkausrüster FRITZ! (ehemals AVM) hat einen Ausblick auf kommende Produkte gegeben. Dazu zählen insbesondere der neue Router FRITZ!Box 6835 5G und der FRITZ!Repeater 6700 Pro.

Bei der FRITZ!Box 6835 5G handelt es sich um einen Router, der laut Hersteller für den Einsatz im Bereich Fixed Wireless Access (FWA) vorgesehen ist. Vereinfacht gesagt: Das Gerät wird übers Mobilfunknetz ans Internet angebunden, ist jedoch weniger für die Verwendung unterwegs, sondern in erster Linie für den stationären Einsatz konzipiert.

Laut Hersteller kann das Gerät Übertragungsraten von bis zu 2 GBit/s erreichen. Die Stromversorgung erfolgt über USB-C, wodurch sich die Box auch mit einer Powerbank betreiben lässt. Für die Anbindung ans Mobilfunknetz werden sowohl klassische SIM-Karten als auch die Einbindung per eSIM unterstützt. Bei der lokalen Verteilung des Internetzugangs setzt der neue FRITZ!-Router auf Wi-Fi 7. Ergänzend stehen ein 2,5-GBit/s- und ein 1-GBit/s-LAN-Anschluss für kabelgebundene Geräte zur Verfügung.

Begleitend nimmt der Hersteller mit der FRITZ!Box 6825 4G auch eine kompaktere Variante für den LTE-Standard ins Programm, die allerdings nur Wi-Fi 6 unterstützt.

Neuer Repeater für Wi-Fi 7

Für den Ausbau bestehender Funknetze hat FRITZ! den neuen FRITZ!Repeater 6700 Pro vorgestellt. Der Quadband-Repeater unterstützt Wi-Fi 7 auf den Frequenzbändern 6 GHz, 2 x 5 GHz und 2,4 GHz und soll Datenraten von bis zu 18 GBit/s erreichen. Ergänzend stehen hier jeweils ein LAN-Anschluss mit 10 GBit/s und 2,5 GBit/s zur Verfügung.

FRITZ! hat noch keine konkreten Angaben zur Verfügbarkeit und den Preisen der neuen Geräte gemacht. Die bislang bekannten technischen Angaben hängen wir unten an.

FRITZ!Box 6835 5G

Kompakter WLAN-Router für Mobilfunk über 5G, 4G im Download bis zu 2 GBit/s und im Upload bis zu 900 MBit/s

Wi-Fi 7: 2 x 2 auf 5 GHz und 2,4 GHz

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s

1 x 2,5 Gigabit- und 1 x 1 Gigabit-LAN-Anschluss für die Anbindung von Notebook, Smart TV etc.

Mobilfunk über 5G gemäß 3GPP Release 16 mit 5-facher 5G Carrier Aggregation (4 x 4 MIMO)

Unterstützung von 5G Standalone und 5G Non Standalone

5G-Band-Support: n1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 75, 76, 77, 78

Mobilfunk über 4G gemäß LTE Advanced Pro Kategorie 20 mit 6-facher 4G/LTE Carrier Aggregation (4 x 4 MIMO)

4G-Band-Support: B1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43 (alle 4 x 4 MIMO)

Ausrichthilfe zur optimalen Positionierung des Geräts gegenüber der Mobilfunkzelle

Unterstützung für Dynamic Spectrum Sharing (DSS)

1 x Nano-SIM-Slot, eSIM

Stromversorgung über USB-C, auch mit USB-C-Powerbank nutzbar

FRITZ!Box 6825 4G

Kompakter WLAN-Router für Mobilfunk über 4G, bis 300 MBit/s im Download und 50 MBit/s im Upload

Wi-Fi 6 bis 600 MBit/s (2,4 GHz)

1 x Gigabit-LAN-Anschluss für Computer, Fernseher und andere Netzwerkgeräte

Mobilfunk über 4G gemäß 3GPP Release 10 mit LTE Advanced Kategorie 6, 2-facher 4G/LTE Carrier Aggregation und 2 x 2 MIMO

4G/LTE-Modem mit Multibandunterstützung (FDD): Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 32

4G/LTE-Modem mit Multibandunterstützung (TDD): Band 38, 40 und 41

UMTS/HSPA+-Modem mit Triband-Unterstützung: Band 1, 5 und Band 8

1 x Nano-SIM-Slot

Stromversorgung über USB-C, auch mit USB-C-Powerbank nutzbar

FRITZ!Repeater 6700 Pro