Apples Karten-App um „Reiseführer“ zur Formel-1-Saison erweitert

Apple hat seine Karten-App mit einem Formel-1-Reiseführer ausgestattet. Der redaktionell gepflegte Inhalt ist unter dem Titel 2026 Formula 1 Tracks Around the World über Apples Konkurrenzprodukt zu Google Maps verfügbar. Die Inhalte lassen sich auf dem Mac, iPad und iPhone sowie über die Webversion von Apple Karten abrufen.

Apple verfolgt mit der Integration natürlich auch kommerzielle Interessen. Die enthaltenen Rennstrecken bilden die Austragungsorte der Formel-1-Weltmeisterschaft 2026 ab, die in den USA exklusiv über Apple TV zu sehen ist. Dementsprechend sind sämtliche Inhalte bislang nur in englischer Sprache verfügbar.

3D-Darstellungen einzelner Rennstrecken

Die diesjährige Formel-1-Saison startet am 8. März im australischen Melbourne. In Vorbereitung darauf hat Apple den dortigen Kurs auf Apple Karten um verschiedene 3D-Darstellungen im Stil der in der Anwendung teilweise verfügbaren grafisch aufbereiteten Sehenswürdigkeiten erweitert. Bei weiteren Strecken haben wir dergleichen bislang noch nicht gefunden. Als zweite Station der Rennserie steht am 14. März Shanghai auf dem Programm.

Die Motorsportserie Formel 1 ist zum wichtigen Werbeträger für Apples Videodienst Apple TV geworden. Nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr zunächst massiv die Werbetrommel für den Kinofilm „F1“ mit Brad Pitt in der Hauptrolle gerührt hat, der laut den bekannten Zahlen an den Kinokassen kommerziell ausgesprochen erfolgreich war, wurde eine exklusive Partnerschaft mit der hinter der Rennserie stehenden Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) vereinbart.

Exklusive Übertragungsrechte in den USA

Apple ist ab dieser Saison exklusiver Übertragungspartner der Formel 1 in den USA. Die Vereinbarung wurde zunächst für einen Zeitraum von fünf Jahren geschlossen und umfasst alle Trainings, Qualifikationen, Sprints und Grand-Prix-Rennen. Der Zugriff auf diese Inhalte ist in diesem Rahmen ausschließlich über Apple TV möglich.