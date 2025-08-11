Freo S: Narwal bringt Einsteiger-Modell zum Kampfpreis

Die chinesische Haushaltsroboter-Marke Narwal, die sich nach eigenen Angaben zu den fünf größten Staubsaugeranbietern weltweit zählt, ergänzt ihr bisher überschaubares Sortiment um ein günstigeres Modell für Einsteiger.

Basistation und Roboter für gerade mal 249 Euro

Bislang konzentrierte sich der Hersteller auf ein All-in-One-Gerät, den Narwal Freo, der in den zurückliegenden Jahren mehrfach überarbeitet wurde und seit Mai 2025 als Narwal Freo Z10 Ultra angeboten wird. Mit dem neuen Freo S will das Unternehmen nun auch preisbewusste Käufer ansprechen.

Einfache Ausstattung für den Alltag

Der Freo S verfügt laut Hersteller über eine Saugkraft von 8.000 Pascal und ein Wischsystem mit konstantem Druck. Der integrierte Wassertank lässt sich entnehmen, drei einstellbare Wasserflussmengen sollen eine Anpassung an verschiedene Bodenarten ermöglichen. Nach dem Einsatz fährt das Gerät in seine vergleichsweise kompakte Basisstation zurück, die den Staub automatisch in einen 3,5-Liter fassenden Beutel absaugt. Gleichzeitig wird der Akku in der Station geladen.

Kleines Maß mit Platz für 3,5 Liter Schmutzbeutel

Die Navigation erfolgt über die typische Kombination aus Laser- und Abstandssensoren, Türschwellen bis zu zwei Zentimetern Höhe sind überwindbar. Der Hersteller betont, dass sich der Roboter dabei in einem systematischen Muster bewegt, um möglichst alle Flächen zu erreichen.

Im Mai 2025 hatten wir auf ifun.de den Narwal Freo Z10 Ultra getestet. Dieses Premiummodell überzeugte im Alltag vor allem durch durchdachte Detaillösungen der kompakten Basisstation wie etwa das integrierte Heißwasser-Moppwaschsystem, die präzise Hinderniserkennung per Dual-Kamera und flexible Automatikmodi, die den Reinigungsprozess weitgehend selbstständig steuern.

Narwal Freo Z10 Ultra im Test: Ein Reinigungsroboter, der viel mitdenkt

Auch Haustierfunktionen und eine leistungsfähige App gehörten zu den Stärken. Der Freo S verzichtet auf einige dieser Komfortmerkmale und richtet sich damit eher an Nutzer, die eine solide Grundausstattung zu einem deutlich niedrigeren Preis suchen.

Wie früher: Feuchter Lappen, statt rotierender Wischmopps

Marktstart für 249 Euro

Narwal gibt an, dass der Freo S eine Wohnfläche von bis zu 140 Quadratmetern in einem Durchgang reinigen kann. Die Betriebslautstärke liege bei maximal 62 Dezibel im Saug- und 60 Dezibel im Wischmodus. Per App lassen sich Reinigungspläne festlegen oder Einstellungen anpassen, auch die Sprachsteuerung über Alexa und Google Home ist möglich.

Im Lieferumfang: Der Freo S, die Basis, das Wischtuch und ein Beutel

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 299 Euro, zum heutigen Marktstart ist eine Preisreduzierung auf 249 Euro angekündigt. Das Angebot soll bis zum 11. September gelten und sowohl über die Unternehmenswebseite als auch bei Amazon verfügbar sein.

