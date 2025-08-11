Matter 1.4.2 unterstützt auch reine WLAN-Geräte

Die hinter dem Matter-Standard stehende Connectivity Standards Alliance (CSA) hat die Matter-Version 1.4.2 angekündigt. Die mit dem Update verbundenen Neuerungen sollen neben verschiedenen technischen Verbesserungen auch die Sicherheit des Standards erhöhen.

Besonders hervorzuheben sind hier die angekündigten Verbesserungen im Zusammenhang mit WLAN-Produkten interessant. Matter 1.4.2 bringt die Möglichkeit, Geräte ausschließlich über WLAN in ein Matter-System einzubinden. Bislang wird hier noch vorausgesetzt, dass die Produkte neben WLAN auch über Bluetooth-Hardware verfügen, die dann einzig dazu dient, die Produkte in ein Matter-System zu integrieren.

WLAN-Geräte auch ohne Bluetooth kompatibel

Künftig können Hersteller auf die zusätzliche Bluetooth-Integration verzichten, was sich positiv auf die Kosten der Hardware auswirken sollte. Zudem können sich in Zukunft auch bereits vorhandene WLAN-Produkte in Matter-Systeme einbinden lassen, sofern der Hersteller diese mit einem entsprechenden Firmware-Update ausstattet.

Die CSA weist darauf hin, dass es einige Zeit dauern wird, bis Hersteller die neue Option in ihre Komponenten integriert haben. Langfristig soll dieses Update jedoch zu erschwinglicheren Geräten und einer breiteren Produktverfügbarkeit führen.

Bessere Bedienung und mehr Systemleistung

Mit Matter 1.4.2 bessert die CSA zudem bei in Smarthome-Plattformen integrierten Saugrobotern nach. Einheitliche Verhaltensregeln sollen für sorgen, dass die Geräte künftig erwartungsgemäß auf Befehle reagieren. Dazu zählt insbesondere das Verhalten bei sequenziellen Befehlen. So sollen die Roboter ihren aktuellen Job künftig nicht abbrechen müssen, um einen Änderungs- oder Folgeauftrag zu starten. Auf diese Weise soll eine schnellere und intuitivere Bedienung gewährleistet werden.

Die CSA will mit Matter 1.4.2 auch auf die steigenden Ansprüche im Smarthome-Bereich reagieren und hat die Mindestanforderungen für Netzwerkinfrastrukturgeräte erhöht. Router sollen künftig mindestens 150 Thread-Geräte und WLAN-Zugangspunkte mindestens 100 Verbindungen gleichzeitig unterstützen.