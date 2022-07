300 Mio. Produkte verkauft: Prime Day 2022 bricht erneut Rekorde

In den Vereinigten Staaten seien 60.000 Produkte pro Minute verkauft worden, die vor allem in den Abendstunden zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr bestellt worden seien. Auch hier dominierten Elektronikprodukte und Smart-Home-Komponenten die Rangliste der beliebtesten Einkäufe.

Der Online-Händler Amazon hat Details zum diesjährigen Prime Day bekannt gegeben und will mit dem zweitägigen Shopping-Event erneut Rekorde gebrochen haben. So teilt Amazon mit, dass zum Prime Day 2022 mehr als 300 Millionen Einzelprodukte bestellt wurden – so viel wie zu keinem anderen Prime Day bislang.

