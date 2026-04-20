Neue Straftatbestände: Gesetzentwurf gegen digitale Gewalt liegt vor

Die Bundesregierung treibt ihre Pläne zur Bekämpfung digitaler Gewalt voran und hat nun einen konkreten Gesetzentwurf vorgelegt. Bereits im März hatte das Bundesjustizministerium angekündigt, insbesondere gegen pornografische Deepfakes schärfer vorgehen zu wollen. Der nun präsentierte Entwurf konkretisiert diese Vorhaben und erweitert sie deutlich.

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig

Im Mittelpunkt stehen neue Straftatbestände, die gezielt bestehende Lücken im Strafrecht schließen sollen. Künftig soll nicht nur die Verbreitung, sondern bereits das Anfertigen manipulierter Inhalte strafbar sein. Damit reagiert die Regierung auf die bislang schwierige Rechtslage, bei der Betroffene oft nur indirekt gegen Täter vorgehen konnten.

Erfasst werden sollen unter anderem sexualisierte Deepfakes sowie heimlich angefertigte Aufnahmen im öffentlichen Raum. Auch Inhalte, die Personen täuschend echt bei Straftaten zeigen und deren Ansehen schädigen können, sollen künftig strafrechtlich verfolgt werden. Ergänzend sieht der Entwurf Regelungen gegen digitale Überwachung vor, etwa durch missbräuchlich eingesetzte Ortungstechnik.

Mehr Rechte für Betroffene

Neben dem Strafrecht setzt der Gesetzentwurf verstärkt auf Verbesserungen im Zivilrecht. Betroffene sollen einfacher herausfinden können, wer hinter anonymen Accounts steckt. Dazu ist ein Auskunftsanspruch gegenüber Plattformen vorgesehen, der unter gerichtlicher Kontrolle steht.

PDF-Downloads

Zudem sollen Gerichte anordnen können, dass Plattformen vorhandene Daten sichern, um Beweise nicht zu verlieren. Auch zeitweise Accountsperren sind geplant, wenn Nutzer wiederholt gegen Persönlichkeitsrechte verstoßen. Damit will die Bundesregierung verhindern, dass einzelne Profile über längere Zeit hinweg gezielt Schaden anrichten.

Mehr Pflichten für Plattformen

Ein weiterer Punkt betrifft internationale Anbieter. Plattformen mit Sitz außerhalb der Europäischen Union sollen verpflichtet werden, Ansprechpartner im Inland zu benennen. Ziel ist es, rechtliche Schritte gegen Anbieter zu erleichtern, die bislang oft schwer erreichbar sind.

Der Gesetzentwurf befindet sich derzeit in der Abstimmung mit Ländern und Verbänden. Stellungnahmen können bis Ende Mai eingereicht werden.