Wuben: Neue X1 Pro startet, X4 erstmals für unter 50 Euro

Wuben erweitert sein Sortiment an hochwertigen Taschenlampen um ein weiteres Modell für den mobilen Einsatz. Die neue X1 Pro wird ab dem 22. April ausgeliefert und kann auf der Webseite des Anbieters bereits vorbestellt werden. Der Preis liegt bei 139,99 Euro.

Weiß: Die neue Wuben X1 Pro | Schwarz: Die Wuben X4

Neue X1 Pro startet

Die neue Hochleistungstaschenlampe richtet sich an Nutzer, die eine hohe Lichtleistung (von bis zu 12.300 Lumen) mit zusätzlicher Powerbank-Funktion kombinieren möchten.

Im Vergleich zu der im Dezember vorgestellten X4, die wir bereits ausführlich getestet haben, fällt die X1 Pro zwar noch mal deutlich leistungsstärker aus, ist aber auch größer und kommt mit integrierten Lüftern.

Technisch setzt die X1 Pro auf einen integrierten Akku mit 9.600 mAh Kapazität. Geladen wird mit bis zu 30 Watt, zusätzlich kann die Lampe über USB-C angeschlossene Geräte mit bis zu 15 Watt versorgen. Für unterschiedliche Einsatzbereiche stehen zwei Lichtcharakteristiken zur Verfügung. Neben einem breiten Flutlicht kann auch ein gebündelter Lichtstrahl für größere Distanzen aktiviert werden.

X4 mit seltenem Preisnachlass

Parallel zur Vorstellung der X1 Pro ist die bereits bekannte X4 derzeit günstiger erhältlich. Statt der ursprünglich aufgerufenen rund 60 Euro wird das Modell aktuell für etwa 48 Euro angeboten.

Die X4 hatte sich in unserer Besprechung als vielseitige Taschenlampe mit vergleichsweise kompakten Abmessungen gezeigt. Sie kombiniert verschiedene Lichtmodi, darunter auch eine RGB-Funktionen, mit praktischen Details wie Magnetbefestigung, Clip und einem austauschbaren 18650-Akku. Uns hat vor allem die robuste Bauweise, der Klick-Taster sowie die flexible Nutzung als Arbeitslicht überzeugt.

Im direkten Vergleich positioniert sich die neue X1 Pro klar oberhalb der X4. Sie bietet mehr Leistung, bringt jedoch auch mehr Gewicht und Größe mit. Während die X4 vor allem als vielseitiges Werkzeug für den Alltag geeignet ist, richtet sich die X1 Pro stärker an Enthusiasten und Anwender, die Wert auf maximale Helligkeit legen.