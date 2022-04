Neuer Trailer für die BBC-Doku „Ein Planet vor unserer Zeit“

Nachdem Apple bereits zu Monatsbeginn auf die kommende BBC-Produktion „ Prehistoric Planet “ Lust gemacht hat, wurde jetzt auch der gut zwei Minuten lange offizielle Trailer veröffentlicht. Auf Apple TV+ wird die Serie im kommenden Monat zu sehen sein. Die Folgen erscheinen dann ab dem 23. Mai an fünf aufeinanderfolgenden Tagen. In Deutschland wird die Miniserie unter dem Titel „Ein Planet vor unserer Zeit“ für Abonnenten von Apple TV+ verfügbar sein.

